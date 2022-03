Αμβυξ: Αύξηση 54% του τζίρου το δεύτερο τρίμηνο

Η Άμβυξ ανακοίνωσε αύξηση τζίρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (like for like) το δεύτερο τρίμηνο κατά 54% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και κατά 21% έναντι του 2019 με παράλληλο διπλασιασμό της κερδοφορίας για το έτος.

Συγχρόνως, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο της μέσα από την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου της Moet-Hennessy (με την super premium Vodka Belvedere, τις σαμπάνιες Veuve Clicquot και Krug, το rum Eminente, την tequila Volcan και τα whiskeys Ardbeg & Glenmorangie) και της Proximo (με την market leader tequila Jose Cuervo, το Bushmills Irish whiskey, την 1800 super premium Tequila και το rum Kraken).



Ο κ. Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής της Άμβυξ, δήλωσε:

«Οι στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες για το 2021 μας δικαίωσαν απόλυτα. Ήταν μια χρονιά που, κόντρα στο ρεύμα, επενδύσαμε δυσανάλογα. Τόσο στην ανάπτυξη των brands, με +37% σε κονδύλια υποστήριξης, αλλά και στην ενδυνάμωση του οργανισμού, με +24% σε προσλήψεις. Έτσι, παρόλο που ο τουρισμός κινήθηκε αισθητά κατώτερα από τα υψηλά επίπεδα του 2019, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον οργανικό τζίρο του 2019, μια χρονιά που είχε αποτελέσει ρεκόρ για την Άμβυξ, ενισχύοντας έτσι πολύ σημαντικά το μερίδιο μας στην Ελληνική αγορά».

Συγχρόνως, μας τιμούν ιδιαίτερα αυτές οι δύο πολύ σημαντικές νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν στο 2ο μισό του 2021, αφενός με την ενοποίηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της Μ-Η στην Ελλάδα στην Άμβυξ, αλλά και η πολύ σημαντική προσθήκη των brands της Proximo. Θέτουν τα καλύτερα εχέγγυα για συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας μας ως η μεγαλύτερη εταιρεία αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα»