Το Διεθνές Δικαστήριο καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε να σταμαστήσει άμεσα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν έχει δει στοιχεία που να δικαιολογούν τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι η Ουκρανία διαπράττει γενοκτονία κατά των ρωσόφωνων στο Ντονμπάς.

Όπως μεταδίδει η Guardian, το δικαστήριο αποφάνθηκε με 13 ψήφους υπέρ και δύο κατά ότι «η ρωσική ομοσπονδία πρέπει να αναστείλει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 στην επικράτεια της Ουκρανίας».

Μόνο ο Ρώσος και ο Κινέζος δικαστής καταψήφισαν την απόφαση, την οποία έλαβε το δικαστήριο μετά από προσφυγή της Ουκρανίας στις 26 Φεβρουαρίου.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι αν η Ρωσία αγνοήσει την απόφαση του δικαστηρίου θα απομονωθεί ακόμα περισσότερο.

