Οδομαχίες στη Μαριούπολη, σειρήνες στην Οδησσό

Ανείπωτη είναι η τραγωδία στη Μαριούπολη, που ισοπεδώθηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Το 90% των κτηρίων έχει καταστραφεί, ενώ πτώματα γέμισαν τους δρόμους και οι νεκροί θάβονται κοντά στα κατεστραμμένα σπίτια τους. Οι μάχες έχουν πλέον φτάσει στο κέντρο της πόλης. Εξαιτίας των σφοδρών μαχών, εμποδίζεται η επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από χιλίων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του θεάτρου που βομβαρδίστηκε την Τετάρτη. Η στρατηγικής σημασίας πόλη έχει βυθιστεί στην πιο άγρια φάση του πολέμου. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν απομείνει αποκλεισμένοι, άστεγοι, χωρίς φαγητό και νερό.

#Mariupol #16 days under blockade. 3000+ newborns without food.Collective grave in city park. pic.twitter.com/uWq4q3RTzw

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή καλών τεχνών στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από τη χθεσινή επίθεση, αν και το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι υπήρχαν θύματα κάτω από τα χαλάσματα. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Δύσκολες ώρες και για το Μικολάεφ, όπου οι νεκροί αυξήθηκαν στους 40 από την πυραυλική επίθεση σε στρατώνα των ουκρανικών δυνάμεων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε πρώτη φορά υπερηχητικούς πυραύλους στις 24 μέρες που μετρά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρόκειται για πυραύλους που δεν εντοπίζονται εύκολα από τα συστήματα αεράμυνας και όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατά την επίθεση, επλήγη υπόγεια αποθήκη πυρομαχικών στο Ιβάνο Φρανκίφσκ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es