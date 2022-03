Κρίσιμες μάχες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Ντονμπάς

Συνεχίζονται για 28η ημέρα οι μάχες στην Ουκρανία, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική εικόνα για την πορεία των μαχών.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακτήσουν εδάφη τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ. Έχουν καταλάβει το Mάκαριβ, μια πόλη 30 μίλια δυτικά του Κιέβου, όπως υποστήριξαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας σε ανάρτησή τους στο Facebook. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποχωρήσει στα βόρεια του Κιέβου.

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε στην πρωινή του ενημέρωση ότι η Ρωσία προσπαθεί να βρει στρατιώτες να συμμετάσχουν στην πολεμική της δύναμη στρατολογώντας πρώην στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα «αυτούς που έχουν ήδη εμπειρία μάχης».

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η ρωσική προέλαση στην Ουκρανία καθυστερεί, με τα στρατεύματα να ενισχύουν αμυντικές θέσεις. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση από το Institute for the Study of War, οι ρωσικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν μεγάλες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα.

Ο ουκρανικός στρατός είπε επίσης ότι έγιναν ενεργές προσπάθειες για την αύξηση του ρωσικού και του λευκορωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Τα κέρδη της Ρωσίας

Από την πλευρά τους, ρωσικές πηγές σημειώνουν ότι έχει κερδηθεί έδαφος στο κρίσιμο μέτωπο του Ντονμπάς στα ανατολικά. Οι κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων αποβλέπουν στο να περικυκλωθεί ο ουκρανικός στρατός στην περιοχή. Εκεί υπολογίζεται ότι βρίσκεται το 35% των δυνάμεων του Κιέβου.

Την ίδια στιγμή, Ρώσος αξιωματούχος εκθέτει το σχέδιο του διαδρόμου Κριμαίας-Μαριούπολης-Ντονμπάς. Aνέλυσε τα σχέδια της Μόσχας να συνδέσει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη νοτιοανατολική ρωσικά κατεχόμενη περιοχή του Ντονμπάς, «όταν ο στρατός πάρει τον έλεγχο» της βασικής πόλης-λιμάνι της Μαριούπολης.

Ο Kirill Stepanov είναι σύμβουλος της Νότιας Ομοσπονδιακής Περιφέρειας της Ρωσίας, που περιλαμβάνει την Κριμαία η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Είπε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti τις τελευταίες ώρες ότι «η ανάληψη του ελέγχου του αυτοκινητόδρομου από την Κριμαία προς τη Μαριούπολη... θα συνδέσει αξιόπιστα τη χερσόνησο με το Ντονμπάς μέσω ενός διαδρόμου μεταφοράς υλικού».

Πρόσθεσε ότι αυτός ο διάδρομος και η χερσαία γέφυρα της Κριμαίας θα αποτελέσουν μια «ζώνη διέλευσης» που θα συνδέει την περιοχή του Καυκάσου, τα θαλάσσια λιμάνια κατά μήκος των βόρειων ακτών της Μαύρης Θάλασσας και τα βιομηχανικά κέντρα των ρωσικά κατεχόμενων περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ.

Αυτός ο στρατιωτικός στόχος έχει επισημανθεί εδώ και καιρό ως ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία θέλει τόσο πολύ τη Μαριούπολη, επισημαίνει το BBC. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ασταμάτητα την πόλη εδώ και εβδομάδες και πληροφορίες αναφέρουν ότι την έχει καταλάβει σε ποσοστό 50%.

Καμένη γη

Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα μετατρέπουν την πολιορκημένη Μαριούπολη σε «καμένη γη», υποστήριξε η δημοτική αρχή της πόλης, καθώς οι ΗΠΑ και η Ευρώπη σχεδιάζουν την επιβολή νέων κυρώσεων προκειμένου να τιμωρήσουν τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία. Χιλιάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε κτίρια, χωρίς τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση.

Οι ρωσικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν καταλάβει περίπου το μισό λιμάνι, όπου συνήθως κατοικούν σχεδόν 400.000 άνθρωποι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Ria Novosti. Οδομαχίες σημειώνονται στην πόλη, ενώ άμαχοι και Ουκρανοί στρατιώτες δέχονται καταιγισμό ρωσικών πυρών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο.

«Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το ιταλικό κοινοβούλιο.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ δήλωσε στο CNN ότι η πόλη τελεί υπό πλήρη αποκλεισμό και δεν έχει φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. «Η πόλη δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς. 50-100 βόμβες πέφτουν από ρωσικά αεροσκάφη καθημερινά… Τόσοι θάνατοι, τόσα δάκρυα, τόσα φρικτά εγκλήματα πολέμου», είπε ο Ορλόφ.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος διεμήνυσε σήμερα ότι οι πιλότοι της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι δρουν στη χώρα του θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, θα «λογοδοτήσουν».

«Θα το πληρώσετε, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο», δήλωσε. «Σήμερα ή αύριο, δεν έχει και τόση σημασία. Το σημαντικό είναι πως είναι αναπόδραστο».

Αναφέρθηκε στον πιλότο ρωσικού μαχητικού που καταρρίφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη. «Αυτό θα συμβεί σε όποιον σκοτώνει τον λαό μας, τον ειρηνικό λαό μας στην ειρηνική χώρα μας», είπε. Οι Ρώσοι πιλότοι μοιάζουν να μην αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των διαταγών που εκτελούν, συνέχισε. «Το να σκοτώνεις άμαχους είναι έγκλημα», επέμεινε.

Μάχες στο Χάρκοβο

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους». Χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ, στο ανατολικό μέτωπο, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πόλη αυτή επί του παρόντος, πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες να οργανωθεί ανθρωπιστικός διάδρομος απορρίφθηκαν από τη ρωσική πλευρά, πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματικός. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Νέα ρωσικά πλήγματα σε βορειοδυτικό τομέα

Εξάλλου, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη βορειοδυτική Ουκρανία χθες Τρίτη, δήλωσε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στον τομέα αυτό Βιτάλι Κοβάλ, στο πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Είπε ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. «Ο εχθρός έπληξε τρεις φορές στρατιωτική υποδομή», δήλωσε και πρόσθεσε «επιτροπή βρίσκεται επιτόπου για να αποτιμήσει τη ζημιά».

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την προηγουμένη ότι προχώρησε σε επιθέσεις στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, πάνω από 80 μαχητές της ουκρανικής πλευράς σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση σε χώρο στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Νόβα Λιουμπόμιρκα, στην επαρχία Ρίβνε.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

«Βήμα βήμα προχωράμε μπροστά»

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου είναι δύσκολες και ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, αλλά συμπλήρωσε ότι «βήμα βήμα προχωράμε μπροστά».

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι περίπου 100.000 κάτοικοι βρίσκονται στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Η επιχείρηση προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο

Από την πλευρά του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξή του στο CNN, είπε πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ουκρανία προχωρά σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και τους σχεδιασμούς, προσθέτοντας πως κανένας δεν περίμενε πως θα πάρει «μερικές μέρες». Παραδέχθηκε πάντως πως οι στόχοι της «επιχείρησης» δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί. Επίσης, είπε ότι το δόγμα της ασφάλειας της Ρωσίας υπαγορεύει ότι η χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εάν απειληθεί η ίδια η ύπαρξή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS, Reuters, dpa, BBC