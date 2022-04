Ουκρανικό χτύπημα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση εντός Ρωσίας

Οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για νέες ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή Ντονμπάς στα νοτιοανατολικά της χώρας, ενώ απώθησαν την ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως επισήμανε, η κατάσταση στα νότια και στην Ντονμπάς παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και η Ρωσία ενισχύει τις δυνάμεις της κοντά στην Μαριούπολη, που παραμένει υπό πολιορκία.

Στην Μαριούπολη - όπου οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για σχεδόν 5.000 νεκρούς και 170.000 εγκλωβισμένους στα συντρίμμια χωρίς φαγητό, θέρμανση, ηλεκτρισμό ή τρεχούμενο νερό- πρόκειται να ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος προς την Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα, εξάλλου, με το πρακτορείο TASS, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ», Ντενις Πουσίλιν, εξέδωσε διάταγμα για τον σχηματισμό μιας διοίκησης της πόλης, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη και έγκριση κανονισμού της διοίκησης της πόλης, την δομή του και τη στελέχωσή του.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, περιστατικό που καταγράφεται δύο ημέρες μετά τις εκρήξεις σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σημερινή πυρκαγιά, ανέφερε ο κ. Γκλάντκοφ μέσω Telegram, ενώ οι κάτοικοι σπιτιών τριών δρόμων κοντά στην εγκατάσταση απομακρύνονται εσπευσμένα από την περιοχή.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η φωτιά είναι αποτέλεσμα επίθεσης ουκρανικών ελικοπτέρων. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από την Ουκρανία για τα συμβάντα αυτά.

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz