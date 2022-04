Ρωσία: Δεν είμαστε κοντά σε συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο επικεφαλής των ρώσων διαπραγματευτών στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Μεντίσνκι, επαίνεσε την «πιο ρεαλιστική» θέση του Κιέβου, το οποίο είναι έτοιμο, υπό προϋποθέσεις, να δεχθεί ένα καθεστώς ουδετερότητας για την Ουκρανία, πράγμα που ζητάει η Μόσχα.

«Η ουκρανική πλευρά υιοθέτησε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ζητήματα που συνδέονται με το καθεστώς ουδετερότητας και την αποπυρηνικοποίηση της Ουκρανίας», έγραψε ο Μεντίνσκι στο Telegram, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο ένα πλαίσιο συμφωνίας για να υποβληθεί στους προέδρους των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής των ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια υποστήριξε χθες, Σάββατο, πως η Μόσχα έχει αποδεχθεί «προφορικά» όλες τις ουκρανικές θέσεις, «εκτός σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κριμαίας».

«Έχω μια αντίρρηση. Στην πραγματικότητα (...), όλες αυτές οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ζητάει η Ρωσία από το 2014», αντέδρασε ο Μεντίνσκι διευκρινίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για το καθεστώς ουδετερότητας και αποπυρηνικοποιημένου κράτους της Ουκρανίας και για τη μη ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της. Αν ο Νταβίντ Αραχάμια «χαρακτηρίζει όλο αυτό ουκρανική θέση, ας τον αφήσουμε να το κάνει», πρόσθεσε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Αν και ο Αραχάμια άφησε χθες να εννοηθεί πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχουν προχωρήσει σημαντικά, ο Μεντίνσκι διαβεβαίωσε σήμερα πως «δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία».

«Οι ουκρανοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί 'ειδικοί' καθυστερούν πολύ να επιβεβαιώσουν ακόμη και τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο», υποστήριξε.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία επαναλήφθηκαν την Παρασκευή με τηλεδιάσκεψη και ένας νέος γύρος προβλέπεται για αύριο, Δευτέρα, σύμφωνα με τον Μεντίνσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν να καταλάβουν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι τα δυτικά κράτη δεν έχουν παράσχει στο Κίεβο επαρκή αριθμό αντιπυραυλικών συστημάτων.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι επαίνεσε επίσης τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την Μαριούπολη, λέγοντας ότι η αντίστασή τους επέτρεπε σε άλλες πόλεις να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Ομαδικούς τάφους και πτώματα στους δρόμους συναντούν ουκρανικές δυνάμεις που μπαίνουν σε πόλεις βόρεια του Κιέβου τις οποίες ήλεγχαν για εβδομάδες οι Ρώσοι, καταγγέλλει το Κίεβο.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά γύρω από το Κίεβο. Στο Bucha, μια πόλη γειτονική του Irpin, μόλις 37 χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν πτώματα να κείτονται στους δρόμους, κάποια με δεμένα τα χέρια και ένα μαζικό τάφο, ακόμα ανοικτό, κοντά σε μια εκκλησία.

Μετά από περισσότερες από πέντε εβδομάδες συγκρούσεων, η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις που είχαν απειλήσει το Κίεβο από τα βόρεια για να ανασυνταχθούν για μάχες στην ανατολική Ουκρανία. «Ολόκληρη η περιοχή του Κιέβου έχει απελευθερωθεί από τον εισβολέα», έγραψε το Σάββατο στο Facebook η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι οι Ρώσοι αποχωρώντας τοποθετούν νάρκες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις νάρκες. Η Μόσχα αρνείται ότι έχει βάλει στο στόχαστρο αμάχους και απορρίπτει τους ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου.

Στην Μπούχα, ο δήμαρχος Ανατόλι Φεντορούκ είπε ότι περισσότεροι από 300 κάτοικοι σκοτώθηκαν.

Our latest report from Hostomel and Bucha, towns NW of Kyiv, after the Russians left. Shot and edited by @leedurant prod @producerkathy pic.twitter.com/QbZdGj03hD