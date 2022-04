Σαγκάη-Νέα Υόρκη σε δύο ώρες με πολυηχητικό αεροπλάνο!

Θα το κάνει πραγματικότητα η Sρace Transportation που εδρεύει στο Πεκίνο (γνωστή ως Lingkong Tianxing στην Κίνα), αναπτύσσοντας ένα επιβατικό αεροσκάφος που θα διασχίζει τους ουρανούς με ταχύτητα ένα μίλι ανά δευτερόλεπτο- διπλάσια ταχύτητα από τα Concorde, γράφει το CNN. Σανγκάη-Νέα Υόρκη σε δύο ώρες το πολύ!

Μάλιστα, στο 12θέσιο διαστημικό αεροπλάνο, όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε η εταιρεία, ο επιβάτης δεν απαιτείται να φορά ούτε κράνος, ούτε διαστημικές στολές.

Το όχημα εκτοξεύεται κατακόρυφα στον ουρανό και, μόλις φτάσει στο κατάλληλο ύψος, αποχωρίζεται τους πυραύλους που του δίνουν ώθηση, «γλείφει» τα όρια του Διαστήματος με 7.000 χιλιόμετρα (4.350 μίλια) την ώρα και σε δυο ωρίτσες προσγειώνεται κατακόρυφα στον προορισμό του με τη βοήθεια ενός τρίποδου κάτω αμαξώματος.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση προγραμματίζεται για το 2025, ενώ μια αντίστοιχη πτήση που θα κάνει τον γύρο του κόσμου αναμένεται το 2030.

Εάν υλοποιηθεί η πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από σημαντικούς Κινέζους επενδυτές, θα δώσει σάρκα και οστά στις φιλοδοξίες της Κίνας να κατακτήσει τον διαστημικό τουρισμό πολυηχητικών πτήσεων. Τον περασμένο Αύγουστο το εγχείρημα συγκέντρωσε αρχική χρηματοδότηση άνω των 300 εκατ. γιουάν (περίπου 47 εκατ. δολάρια), με επικεφαλής την Matrix Partners China και τον κρατικό Όμιλο Shanghai Guosheng.

Από το κινεζικό «υγρόν πυρ» στους πολυηχητικούς πυραύλους

Η μακροχρόνια σχέση της Κίνας με την τεχνολογία πυραύλων, θυμίζει το CNN, χρονολογείται από τo 1232, όταν απoκρούοντας τους Μογγόλους εισβολείς χρησιμοποίησε βέλη μπαμπού με ιπτάμενα πυρά, το κινεζικό «υγρόν πυρ». Στον σημερινό ανταγωνισμό της στρατόσφαιρας, όμως, οι κύριοι αντίπαλοί της είναι οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Το διακύβευμα είναι υψηλό. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Emergen Research, «τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς υποτροχιακών μεταφορών και διαστημικού τουρισμού αναμένεται να σημειώσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 16,8%, ενώ το μέγεθος της αγοράς προβλέπεται να εκτοξευθεί από 423,7 εκατ. δολάρια το 2020 σε 1,44 δισ. δολάρια το 2028».

Διαστημικές πτήσεις για πολυάσχολους, διαστημικές βόλτες για αργόσχολους

Με μια πολυηχητική πτήση σίγουρα κανείς εξοικονομεί χρόνο στην πολυάσχολη καθημερινότητά του και παράλληλα απολαμβάνει τη συναρπαστική θέα ενός κινούμενου πλανήτη. Βέβαια, επιμένουν κάποια τεχνικά, κανονιστικά, εσχάτως και οικολογικά εμπόδια: περιορισμός του ήχου πάνω από κατοικημένες περιοχές, πιστοποίηση ασφάλειας, ειδικά υλικά κατασκευής, ειδική εκπαίδευση πιλότων, ανησυχίες για τις εκπομπές, ακόμη και για έκθεση στην ακτινοβολία.

Παράλληλα, οι επιλογές για τον ελεύθερο χρόνο όλο και θα πληθαίνουν: διαστημικά μπαλόνια, πτήσεις για μια εμπειρία χωρίς βαρύτητα, ακόμη και βόλτες στο Διάστημα.

Η προσεχής εκτόξευση του Polaris Dawn της SρaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα θα προσφέρει έναν πενθήμερο διαστημικό περίπατο - σκαλοπάτι για ενδεχόμενες μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι ή τον Άρη. Βέβαια, αστρονομική είναι η βόλτα, αστρονομικές και οι τιμές των εισιτηρίων.

Για παράδειγμα, πρόσφατα ο Justin Sun έδωσε 28 εκατ. δολάρια για μια θέση στον πύραυλο New Shepard της Blue Origin. Τα χρήματα, μάλιστα, κατευθύνθηκαν στο ίδρυμα Club for the Future, το οποίο υποστηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις που βασίζονται στο Διάστημα για να εμπνεύσουν τις μελλοντικές γενιές.

Επίσης, πενταμελές πλήρωμα θα πετάξει σε λίγο καιρό με το διαστημόπλοιο New Shepard. Ακόμη, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ιάπωνας μεγιστάνας της μόδας Yusaku Maezawa, ο παραγωγός του Yozo Hirano και ο Ρώσος κοσμοναύτης Alexander Misurkin επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη με μια ρωσική κάψουλα Soyuz, αφού πέρασαν 12 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνολικό κόστος πήγαινε έλα: 80 εκατ. δολάρια.

Για πιο μετρημένα βαλάντια, η Virgin Galactic προσφέρει διαστημικές πτήσεις διάρκειας 90 λεπτών με 450.000 δολάρια. «Η ζήτηση είναι μεγάλη. Πουλάμε περισσότερο απ' όσο περιμένανε», λέει ο διευθύνων σύμβουλος Michael Colglazier. Μέχρι σήμερα η εταιρεία δηλώνει ότι έχει πουλήσει 700 θέσεις.

Προσσεληνώσεις, «προσαρειώσεις» και μια λεπτομέρεια του σύμπαντος

Η Κίνα, με την αποδεδειγμένη ικανότητά της να εντοπίζει νέες ευκαιρίες στην αγορά και να μειώνει τις τιμές για τους καταναλωτές, είναι ήδη σημαντικός παίκτης στο Διάστημα. Με εθνική χρηματοδότηση υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως δορυφορικές τεχνολογίες, προσσεληνώσεις, «προσαρειώσεις» και διαπλανητικά ταξίδια.

Τον Μάρτιο του 2018, η χώρα αποκάλυψε ότι κατασκεύαζε μια αεροδυναμική σήραγγα μήκους 265 μέτρων, για τη δοκιμή πρωτότυπων πολυηχητικών αεροσκαφών σε ταχύτητες έως και 30.625 χλμ./ώρα.

Ετσι, το πολυηχητικό αεροπλάνο που πάει Νέα Υόρκη σε δύο ώρες δεν προκαλεί έκπληξη. Είναι σχεδόν μια λεπτομέρεια του... κινεζικού σύμπαντος.