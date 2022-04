Οι «πειραγμένοι» υποψήφιοι των γαλλικών εκλογών

Τι θα γινόταν αν ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν διαδηλωτής των κίτρινων γιλέκων; Αν η Μαρίν Λεπέν είχε ασπαστεί το Ισλάμ; Αν η Βαλερί Πεκρές της Δεξιάς ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και ο Ερίκ Ζεμούρ ήταν φεμινιστής; Πώς θα ήταν τότε η Γαλλία, η κοινωνία, ο κόσμος, και πόσο διαφορετικές θα ήταν οι προεδρικές εκλογικές και ο δημόσιος διάλογος; Ο καλλιτέχνης Jaëraymie «κλέβει» τις εκλογικές αφίσες των υποψηφίων, τις «πειράζει» και θέτει παράλογες, ανεδαφικές ή και χιουμοριστικές ερωτήσεις γι’ αυτούς.

Φιλοτεχνεί το πορτρέτο-καρικατούρα του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν με κίτρινο γιλέκο, σαν να διαμαρτύρεται ενάντια στις δικές του πολιτικές, και με μαυρισμένο μάτι, σαν να τραυματίστηκε από την αστυνομική βία που ο ίδιος ευνόησε.

•DISTORSIONS• Emmanuel Macron Nous y sommes ! Voici le premier portrait de la série. Un an et demi de travail de préparation ont été nécessaire pour le développement de ce projet. Ceci n’est que le début… #distorsions #macron #giletjaune #amiens #presidentielle2022 pic.twitter.com/d9sZWhex5t

Με τεχνικές κολάζ και στένσιλ, ο Jaëraymie επεμβαίνει στον δημόσιο χώρο για να εκπλήξει τους περαστικούς, να τους κάνει να αντιδράσουν, να εκφράσουν συναισθήματα ή να χαμογελάσουν. Ονομάζει Distorsions (Παραμορφώσεις) τη σειρά αυτών των «πολιτικών» έργων δρόμου και στη συνέχεια τη δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε έργο συνοδεύεται από μια φανταστική αφήγηση για τον «ήρωα», αλλά και από πραγματικά, συχνά εμπρηστικά λόγια του. Ο ίδιος επιθυμεί, λέει, να δώσει φωνή στην αφανή πλευρά του καθενός. «Αν έβαζε κανείς τον εαυτό του στη θέση αυτών για τους οποίους μιλάει, ίσως δεν θα έλεγε τόσο σκληρά λόγια», υποστηρίζει.

«Η αναπαράσταση της μουσουλμάνας Λεπέν μας επιτρέπει να ρίξουμε μια άλλη ματιά στους μουσουλμάνους», εξηγεί. «Αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι η πραγματική Μαρίν Λεπέν. Είναι μια φανταστική Λεπέν, με διαφορετική ζωή, που αποφάσισε να ασπαστεί το Ισλάμ, ανακάλυψε την πίστη και ξαφνικά έπιασε δουλειά ως δικηγόρος που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων».

Posée sur la plage entre Sangatte et Calais le 25 Mars sur le mur d’un ancien poste de secours.



Et si, Marine Le Pen était avocate spécialisé dans la défense des migrants ?

Et si, Marine Le Pen était Musulmane et portait le voile ? pic.twitter.com/IXWI1GuyxH