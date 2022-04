Το πρώτο tweet του ιδρυτή του Twitter προσφέρεται για $48 εκατ. σε NFT Marketplace

Ενα αντίγραφο του πρώτου tweet -- το οποίο είχε τουιτάρει ο συνιδρυτής του Twitter Jack Dorsey -- προσφέρεται έναντι σχεδόν 48 εκατ. δολαρίων στην πλατφόρμα NFT (non-fungible token), OpenSea, 16 φορές περισσότερο από ό,τι πλήρωσε ο ιδιοκτήτης του για αυτό πριν από ένα χρόνο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Sina Estavi, ο διευθύνων σύμβουλος της μαλαισιανής υπηρεσίας blockchain Bridge Oracle, ανακοίνωσε στο Twitter ότι θα έθετε την έκδοση NFT του tweet της 21ης Μαρτίου 2006 που έλεγε «απλώς στήνω το twttr μου» προς πώληση για 14.969 Ether. Πλήρωσε 2,9 εκατ. δολάρια για αυτό, τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Μετά το αρχικό του tweet που ανήγγειλε την πώληση, ο Estavi ακολούθησε ένα άλλο υποσχόμενο να δωρίσει το 50% των εσόδων στη φιλανθρωπική οργάνωση GiveDirectly, η οποία δίνει μετρητά σε άτομα που ζουν στη φτώχεια και την οποία ο Dorsey είχε πει ότι είχε υποστηρίξει μετά την πρώτη πώληση του NFT.

Ο Dorsey απάντησε στο Twitter: «γιατί όχι και το 99%;», στέλνοντας την απάντηση που έδωσε στον Estavi και τη GiveDirectly, στον ιδρυτή της Tesla και πρόσφατο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, Ελον Μασκ.

why not 99% of it?