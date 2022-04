Μέλη του πληρώματος του Moskva συνάντησε ο Ρώσος αρχηγός του Ναυτικού

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας ναύαρχος Νικολάι Γεβμένοφ συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος του βυθισμένου καταδρομικού Moskva και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας βυθίστηκε έπειτα από έκρηξη των πυρομαχικών της. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι το πλοίο επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους, γεγονός που επιβεβαίωσε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία πληροφορία για απώλειες μεταξύ των 510 μελών του πληρώματος του Moskva. Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ισχυρίσθηκε ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το ρωσικό καταδρομικό. Ουκρανικές πηγές δήλωσαν ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης του πλοίου απέτυχαν λόγων των καιρικών συνθηκών.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δείχνει τον ναύαρχο Νικολάι Γεβμένοφ και δύο ακόμη αξιωματικούς να επιθεωρούν 100 περίπου παρατεταγμένους ναύτες. Το υπουργείο Αμυνας δεν διευκρινίζει πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2