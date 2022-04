Βρετανία: Ακόμη 26 ονόματα στη λίστα κυρώσεων στη Ρωσία

Η Βρετανία προσέθεσε 26 νέα ονόματα στον κατάλογο με τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και αμυντικές εταιρείες.

Η Βρετανία, η οποία επιδιώκει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην απάντηση της Δύσης στην εισβολή στην Ουκρανία, έχει ήδη επιβάλει εκατοντάδες κυρώσεις, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις ταξιδιών σε εξέχοντες Ρώσους δισεκατομμυριούχους και πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο των βρετανικών κυρώσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο της κυβέρνησης της Βρετανίας, βρίσκονται ο στρατηγός του ρωσικού στρατού Νικολάι Μπογκντανόφσκι, ο οποίος είναι ο πρώτος υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, η εταιρεία Military Industrial Company και ο βιομηχανικός όμιλος Promtech-Dubna.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

NEWS: Today I announce new sanctions on those with Ukrainian blood on their hands including the commander of the unit which occupied Bucha and other individuals and businesses supporting Putin’s military.



We are relentless in support of Ukraine.https://t.co/kUMdnKjJ5D