Σολτς, Σάντσεθ, Κόστα: Οι Σοσιαλδημοκράτες «ψηφίζουν» Μακρόν

Σε κοινό άρθρο τους για τη Le Monde, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα συντάσσονται ενάντια στην υποψηφιότητα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν για την προεδρία της Γαλλίας.

Οι Σοσιαλδημοκράτες ηγέτες κατηγόρησαν τη Λεπέν για συμμαχία με αντιδημοκρατικές δυνάμεις, «ελπίζοντας» οι ψηφοφόροι να επιλέξουν το όραμα του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη Γαλλία.

«Ο δεύτερος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών δεν είναι, για μας, εκλογές όπως οι άλλες», έγραψαν οι Σολτς, Σάντσεθ και Κόστα. «Υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε έναν δημοκρατικό υποψήφιο, που πιστεύει ότι η Γαλλία είναι ισχυρότερη σε μια δυνατή και αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και σε μια ακροδεξιά υποψήφια που τάσσεται ανοιχτά με αυτούς που επιτίθενται στην ελευθερία και τη δημοκρατία μας».

«Χρειαζόμαστε μια Γαλλία που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και εναντιώνεται σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν», προσθέτουν.

