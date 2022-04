Ντόρσεϊ: Ο Ελον Μασκ είναι η μοναδική λύση που εμπιστεύομαι για το Twitter

Ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, εγκρίνει τη συμφωνία του Έλον Μασκ να εξαγοράσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως μεταδίδει το CNBC, αντιδρώντας στην είδηση της συμφωνίας εξαγοράς του Twitter, ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε έναν σύνδεσμο στο Spotify με το τραγούδι των Radiohead «Everything In Its Right Place» και ανέφερε ότι ο Μασκ είναι η «μοναδική λύση που εμπιστεύομαι για να διευθύνει την εταιρεία» που συνδημιούργησε το 2006.

«Εμπιστεύομαι την αποστολή του να επεκτείνει το φως της συνείδησης», είπε.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.