Ο Ελον Μασκ και το Twitter: Τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε για το deal των $44 δισ.

Ο Ελον Μασκ συμφώνησε να αγοράσει το Twitter για 44 δισ. δολάρια, βάζοντας τέλος στις εικασίες εβδομάδων, αφότου πήρε μερίδιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αυτόν τον μήνα.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η ανακοίνωση της Δευτέρας επιβεβαίωσε πολλές από τις λεπτομέρειες που είχαν ήδη αναφερθεί -- ή αναρτηθεί στο Twitter -- σχετικά με το deal. Αφησε επίσης πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ακολουθεί το τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τι πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.

Αυτά που ξέρουμε

Η τιμή: Ο Μασκ είπε στην αρχική του προσφορά για το Twitter ότι δεν θα υποχωρούσε από την τιμή των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Εμεινε σε αυτή την υπόσχεση, ανακοινώνοντας τη συμφωνία μετρητών για αυτό ακριβώς το ποσό. Αν και η αρχική του προσφορά ήταν 43 δισ. δολάρια αποτίμηση, η επιβεβαίωση της Δευτέρας ανέβασε αυτό το ποσό στα 44 δισ. δολάρια. Αυτό είναι πιθανώς μια ιδιομορφία του αριθμού των μετοχών που καταμετρώνται, και όχι κάποια προσαρμογή στην τιμή.

Η χρηματοδότηση (μέρος πρώτο): Πρόκειται για μια γιγαντιαία εξαγορά με μόχλευση. Όπως αποκάλυψε ο Μασκ την περασμένη εβδομάδα, συγκέντρωσε 25,5 δισ. δολάρια πλήρως δεσμευμένου χρέους και ειδικού τύπου δανείου (margin loan) από μία ντουζίνα τράπεζες για να στηρίξει την προσφορά. Όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, το Twitter θα γίνει ιδιωτική εταιρεία.

Ποιος θα είναι ιδιοκτήτης του Twitter: Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές, αλλά το Twitter συμφώνησε να πουλήσει τον εαυτό του σε μια οντότητα «εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας» του Μασκ. Δεν κατονομάστηκαν συνεπενδυτές στη δήλωση (περισσότερα για αυτό παρακάτω) και η διατύπωση υποδηλώνει ότι οποιοσδήποτε θα ενταχθεί δεν θα είναι παρά μειοψηφούντες μέτοχοι.

Ποιος θα κάνει συμβουλευτική: Γνωρίζαμε ήδη ότι η Goldman Sachs Group Inc. και η JPMorgan Chase & Co. συνεργάζονταν με το Twitter. Η Allen & Co. προσχώρησε σε αυτό το στρατόπεδο, σύμφωνα με τη δήλωση της Δευτέρας, αρπάζοντας μια πολυπόθητη θέση για μια boutique τράπεζα μεταξύ των κολοσσών της Wall Street. Στο πλευρό του Μασκ, η Bank of America Corp. και η Barclays Plc παρατάχθηκαν μαζί με την επικεφαλής σύμβουλό του, Morgan Stanley.

Τέλη κατάρρευσης της συμφωνίας: Η δήλωση της Δευτέρας δεν αποκάλυψε εάν κάποια από τις δύο πλευρές έχει συμφωνήσει να καταβάλει τέλος τερματισμού εάν η συναλλαγή καταρρεύσει, αλλά το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Μασκ θα μείνει ξεκρέμαστος εάν η συμφωνία καταρρεύσει ή εάν ο ίδιος αποχωρήσει. Οι χρεώσεις διακοπής για μια συμφωνία αυτού του μεγέθους μπορεί να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια δολάρια, δίνοντάς του ένα μεγάλο οικονομικό κίνητρο για να τη φτάσει ως το τέρμα.

Αυτά που δεν ξέρουμε

Η χρηματοδότηση (μέρος δεύτερο): Αν και η ανακοίνωση επανέλαβε ότι ο Μασκ «παρέχει μια δέσμευση ανάληψης μετοχικού κεφαλαίου περίπου 21 δισ. δολαρίων», δεν υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το από πού θα προέρχονταν αυτά τα χρήματα.

Τώρα που η συμφωνία έχει γίνει «φιλική», private equity εταιρείες -- που συνήθως αποφεύγουν εχθρικές συναλλαγές -- μπορεί να είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν και να του γράψουν μια επιταγή. Για μια δέσμευση αυτού του μεγέθους, πάνω από τέσσερις ή πέντε διαφορετικές εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούσαν επίσης να αποφασίσουν να μεταφέρουν τα μερίδια που έχουν στο Twitter στην ιδιωτική εταιρεία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο Μασκ μπορεί να μην είναι έτοιμος για πολλά από τα χρήματα ο ίδιος, κάτι που θα μπορούσε να ηρεμήσει τους μετόχους της Tesla, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι θα πουλούσε το μερίδιο που έχει στην κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να χρηματοδοτήσει το Twitter.

Ποιος θα διευθύνει το Twitter: Τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος Parag Agrawal όσο και ο Πρόεδρος Bret Taylor αναφέρθηκαν στη δήλωση, επομένως εξακολουθούν να είναι στους ρόλους τους, προς το παρόν. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Μασκ έχει επανειλημμένα τουιτάρει τη δυσαρέσκειά του για το διοικητικό συμβούλιο του Twitter και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, και οι αλλαγές διαχείρισης είναι συνηθισμένες όταν εξαγοράζεται μια εταιρεία. Αλλά ο Μασκ είναι ήδη Διευθύνων Σύμβουλος τόσο της Tesla όσο και της SρaceX, επομένως η ικανότητά του να αναλάβει ακόκμη έναν πρακτικό ηγετικό ρόλο θα μπορούσε να είναι περιορισμένη.

Πώς θα λειτουργήσει το Twitter: Ο Μασκ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα σχέδιά του να κάνει την πλατφόρμα ένα καταφύγιο για διαδικτυακό λόγο χωρίς περιορισμούς ενώ έχει κάνει παράπονα ότι είναι καταπιεστική η εποπτεία των tweets των χρηστών. Ώρες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, έγραψε στο Twitter ότι «ελπίζω ότι ακόμη και οι χειρότεροι επικριτές μου θα παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου». Έχει επίσης διατυπώσει ιδέες για τη μετατροπή των κεντρικών γραφείων της εταιρείας σε καταφύγιο αστέγων και την κατάργηση των διαφημίσεων για χρήστες επί πληρωμή.

Τι έπεται

Η Κατάθεση: Πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες θα πρέπει να διευκρινιστούν σε μια κατάθεση που πρέπει να υποβάλει το Twitter στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστή ως Form 8-K. Οι εταιρείες έχουν γενικά τέσσερις εργάσιμες ημέρες για την υποβολή, επομένως θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το αργότερο.

Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του Twitter: Μέσα σε όλα αυτά, το Twitter έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα πιο πρόσφατα κέρδη την Πέμπτη, πριν ανοίξει η αγορά. Η εταιρεία δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για να αναφερθεί στις λεπτομέρειες της συμφωνίας -- ή στα οικονομικά αποτελέσματα -- αλλά θα δώσει στους επενδυτές μια ματιά στην κατάσταση της επιχείρησης που αγοράζει ο Μασκ.

Η ψήφος των μετόχων: Η συμφωνία του Μασκ για το Twitter υπόκειται σε ψήφο μετόχων. Η ημερομηνία της ψηφοφορίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.