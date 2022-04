Σενάριο για πυρηνικό χτύπημα σε Βερολίνο και Παρίσι στη ρωσική τηλεόραση!

Μια προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης σε τρεις πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσίασε η ρωσική τηλεόραση.

Oι οικοδεσπότες της εκπομπής έδειξαν βίντεο σύμφωνα με το οποίο το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να πληγούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από τα πυρηνικά της Ρωσίας.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk