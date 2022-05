Ελον Μασκ: Μην πανικοβάλλεστε όταν πανικοβάλλεται η αγορά

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ μοιράστηκε επενδυτικές συμβουλές με τους ακολούθους του στο Twitter την Κυριακή, λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει «να πανικοβάλλονται όταν πανικοβάλλεται η αγορά».

«Καθώς έχω ερωτηθεί πολύ: Αγοράστε μετοχές σε πολλές εταιρείες που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που *εσείς* πιστεύετε. Πουλήστε μόνο εάν πιστεύετε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους τείνουν προς το χειρότερο», πρόσθεσε.

«Αυτό θα σας εξυπηρετήσει καλά μακροπρόθεσμα», κατέληξε ο πιθανός ιδιοκτήτης του Twitter.

Since I’ve been asked a lot:



Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.



Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.



This will serve you well in the long-term.