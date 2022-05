Σάλος σε ΗΠΑ για αμβλώσεις, πολιτικές κόντρες και διαδηλώσεις

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Δημοκρατική πρώην εισαγγελέας Κάμαλα Χάρις, εξέφρασε χθες Τρίτη -μετά την εκρηκτική αποκάλυψη του Τύπου για το προσχέδιο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου με την οποία οδεύει να αναιρεθεί το δικαίωμα στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο- την άποψη πως οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σκοπό να μετατρέψουν το ζήτημα σε πολιτικό «όπλο» ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, μιλώντας για «επίθεση» εναντίον των γυναικών και «της ελευθερίας», δίνοντας μια πρόγευση του πώς ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να αξιοποιήσει το ζήτημα για να κινητοποιήσει την εκλογική βάση.

«Αν το (Ανώτατο) Δικαστήριο ανατρέψει την απόφαση (στην υπόθεση) Ρόου κατά Γουέιντ, θα πρόκειται για επίθεση εναντίον της ελευθερίας», τόνισε η κυρία Χάρις απευθυνόμενη στους παριστάμενους σε εκδήλωση της Emily’s List, οργάνωσης που δίνει αγώνες για να εκλέγονται πολιτικοί των Δημοκρατικών που τάσσονται υπέρ των αμβλώσεων.

Χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του σχεδίου απόφασης που αποκάλυψε πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico, τονίζοντας πάντως προς δεν πρόκειται για κάτι τελεσίδικο.

Η ομιλία της κυρίας Χάρις είχε προγραμματιστεί προτού διαρρεύσει το σχέδιο απόφασης του κορυφαίου οργάνου της αμερικανικής δικαιοσύνης -γεγονός άνευ προηγουμένου-, όμως η εμφάνισή της προσέλαβε άλλη διάσταση.

Η κυρία Χάρις για πολλούς είναι η φυσική επιλογή της κυβέρνησης Μπάιντεν για να προβληθεί το ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί μάλλον θα προσπαθήσουν να θέσουν το δικαίωμα στην άμβλωση στο επίκεντρο της πολιτικής μάχης, για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους. Σήμερα, διαθέτουν ισχνές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς κατέδειξε ότι τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων θα υποστήριζαν υποψήφιους που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Η αντιπρόεδρος είναι εδώ και χρόνια σθεναρή υπέρμαχος των προσπαθειών για τη βελτίωση της υγείας των γυναικών και ειδικά του δικαιώματός τους στην άμβλωση. Έχει βραβευτεί από οργανώσεις οικογενειακού προγραμματισμού και ήταν επίσης κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση της Emily’s List το 2015, όταν έθεσε υποψηφιότητα για τη Γερουσία.

Χθες, έκρινε ότι τις τελευταίες 24 ώρες φάνηκε ποιες είναι οι θέσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων για το ζήτημα.

«Ορισμένοι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων προσπαθούν να μετατρέψουν σε όπλο τη χρήση του νόμου εναντίον των γυναικών. Πώς τολμάνε. Πώς τολμάνε να λένε σε μια γυναίκα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει με το δικό της σώμα. Πώς τολμάνε να προσπαθούν να την εμποδίσουν να καθορίσει εκείνη το μέλλον της. Πώς τολμάνε να προσπαθούν να στερήσουν από τις γυναίκες τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους», είπε.

Κατά εκτιμήσεις ειδικών, η μια στις τέσσερις γυναίκες στις ΗΠΑ θα κάνει άμβλωση τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Από αυτές, το 75% έχει χαμηλό εισόδημα, το 59% είναι ήδη μητέρα, το 55% έχει προβλήματα που την εμποδίζουν να γίνει μητέρα, σύμφωνα με την Κέιτλιν Νόουλς Μάιερς, καθηγήτρια οικονομικών στο Middlebury College, ειδικευμένη στις επιπτώσεις των πολιτικών αναπαραγωγικής υγείας.

«Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών»: Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη,για το δικαίωμα στην άμβλωση

«Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών»: χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη για να βροντοφωνάξουν την «οργή» τους για την πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να αναιρέσει την ιστορική απόφαση του 1973 που μετέτρεψε σε συνταγματικό δικαίωμα την άμβλωση.

Ήταν η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική αιρετή Λετίσια Τζέιμς, αυτή που κάλεσε επιθετικά σε γενική κινητοποίηση, μπροστά σε χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, κυρίως νέους, συγκεντρωμένους σε πλατεία στο νότιο Μανχάταν, όπου βρίσκεται δικαστικό μέγαρο.

Μπροστά στην θάλασσα ανθρώπων αυτή, η κυρία Τζέιμς απηύθυνε «έκκληση για δράση».

Το προσχέδιο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου «είναι σήμα συναγερμού» και «δεν είναι η στιγμή να σιωπήσουμε», πρέπει να εκφραστεί «η οργή μας», είπε η εισαγγελική λειτουργός, για την οποία το δικαίωμα στην άμβλωση είναι «μια από τις μεγαλύτερες μάχες που πρέπει να δοθούν».

Στο πλήθος, πολλές νέες κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «δικό μου το σώμα, δική μου η επιλογή», «η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα», «σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών», «θα έχω λιγότερα δικαιώματα από τη μητέρα μου».

I spoke to our legal team @Independent to examine whether women in Britain could have the right to an abortion denied too – we shouldn't be too complacent https://t.co/pGffjvOlwF #RoeVWade #abortionrights — Victoria Richards (@nakedvix) May 3, 2022

Νωρίτερα χθες, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ρίχτηκε και αυτός στην πολιτική μάχη για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση, θέμα για το οποίο οι πολίτες των ΗΠΑ διχάζονται βαθιά, μετά την εκρηκτική αποκάλυψη για την πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που μετατρέπεται σε μείζον διακύβευμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου διαρροής προσχεδίου απόφασης του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την οποία θα δυναμιτίσει το δικαίωμα αυτό, κατοχυρωμένο σε όλη τη χώρα από το 1973, ο πρόεδρος κάλεσε με ανακοίνωσή του τους ψηφοφόρους να «επιλέξουν υποψηφίους που (το) υπερασπίζονται» τον Νοέμβριο.

ΗΠΑ-αμβλώσεις: Το 63% των Αμερικανών είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν υποψηφίους που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Περίπου τα 2/3 των Αμερικανών δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν υποψηφίους που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης (Reuters/Ipsos) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Στη δημοσκόπηση έλαβαν μέρος 998 ψηφοφόροι ενώ αυτή εντόπισε ότι μία σχετική πλειοψηφία των Αμερικανών (41%) δήλωσε ότι η χώρα θα είναι ένας χειρότερος τόπος για να ζει κανείς, αν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανατρέψει την απόφαση του 1973 (Ρόου εναντίον Γουέιντ) που κατοχύρωσε σε παναμερικανικό επίπεδο το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ποσοστό 63% των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων ποσοστού 78% των Δημοκρατικών και 49% των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσαν ότι είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν υποψηφίους που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για την επόμενη διετία.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στα τέλη Ιουνίου, ενώ είναι αποτέλεσμα των ενεργειών που έκαναν οι Ρεπουμπλικάνοι κατά τα τελευταία χρόνια για τη διαμόρφωση μιας συντηρητικής πλειοψηφίας (6-3) στη σύνθεση του δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των εκλογών στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι, φέρονται να βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση του ελέγχου τουλάχιστον ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, ώστε να μπορέσουν να εμποδίσουν τη νομοθετική ατζέντα του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η δημοσκόπηση ανέδειξε συνολικά τις διαφορετικές απόψεις των Αμερικανών για τις αμβλώσεις: το 52% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι πρέπει να είναι νόμιμες στις περισσότερες ή σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ ποσοστό 40% εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να είναι παράνομες στις περισσότερες ή σε όλες τις περιπτώσεις.

Το μέτρο ακρίβειας της δημοσκόπησης προσδιορίζεται στις 3,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Καλιφόρνια κινητοποιείται για να προστατεύσει τις γυναίκες και το δικαίωμά τους στην άμβλωση

Να προστατευθεί με κάθε μέσο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και να υποδεχθεί όσες γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό στην πολιτεία όπου ζουν: η Καλιφόρνια ξεκίνησε χθες Τρίτη γενική κινητοποίηση μετά την αποκάλυψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει να ανατρέψει την ιστορική απόφαση του 1973 με την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

«Οι κόρες μας, οι αδελφές μας, οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας δεν θα φιμωθούν. Ο κόσμος θα ακούσει την οργή τους. Η Καλιφόρνια δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Θα πολεμήσουμε σαν τρελοί», τόνισε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Παράλληλα ο Νιούσομ πρότεινε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα της πολιτείας ώστε «να διασφαλίζει το δικαίωμα στην επιλογή».

«Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να προστατεύσει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, κατά συνέπεια η Καλιφόρνια θα υψώσει μια ασπίδα γύρω από αυτό το δικαίωμα στο Σύνταγμά μας», επεσήμαναν ο κυβερνήτης και οι επικεφαλής του κοινοβουλίου της Καλιφόρνιας, της πιο πολυπληθούς και πλούσιας πολιτείας των ΗΠΑ.

Η τροποποίηση αυτή του Συντάγματος, η οποία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, θα έχει κυρίως συμβολική αξία, καθώς ήδη πολλοί νόμοι διασφαλίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση στην Καλιφόρνια.

Όμως αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος της ανακοίνωσης: να μάθουν όλες οι γυναίκες που ζουν σε πολιτείες όπου περιορίζεται ή ακόμη και τίθεται εκτός νόμου το δικαίωμά τους αυτό ότι η Καλιφόρνια θα εξακολουθήσει να τις δέχεται.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τις γυναίκες και τις οικογένειες που πλήττονται από τις οπισθοδρομικές και ανεύθυνες πολιτικές άλλων πολιτειών», τόνισε χθες Τρίτη στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η μεταβατική πρόεδρος της Γερουσίας της Καλιφόρνιας Τόνι Άτκινς.

Η ίδια δεσμεύθηκε ότι «η Καλιφόρνια θα εξακολουθήσει να αποτελεί αχτίδα ελπίδας για αυτές» τις γυναίκες.

New Yorkers turned out for an abortion-rights rally after a leaked Supreme Court draft showed it could overturn the landmark 1973 Roe v. Wade decision legalizing abortion https://t.co/wLEv0b8ujw pic.twitter.com/nHCBJwR6A6 — Reuters (@Reuters) May 4, 2022

Μία γυναίκα στις τέσσερις

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Guttmacher, αν το Ανώτατο Δικαστήριο όντως αποφασίσει σε μερικές εβδομάδες να ανατρέψει την απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ – βάσει της οποίας το αμερικανικό Σύνταγμα διασφαλίζει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση μέχρι το έμβρυο να μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας—,26 αμερικανικές πολιτείες «σίγουρα ή ενδεχομένως» θα αποφασίσουν να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε αμερικανική επιθεώρηση για τη δημόσια υγεία κατάληξε στο συμπέρασμα ότι στις ΗΠΑ μία γυναίκα στις τέσσερις έχει καταφύγει ή θα καταφύγει σε άμβλωση μία φορά στη ζωή της προτού γίνει 45 ετών.

«Αυτό δεν θα σταματήσει ξαφνικά επειδή ακραίοι πολιτικοί θα έχουν επιβάλει απαγορεύσεις, η ανάγκη θα παραμείνει!», υπογράμμισε η Τζόντι Χικς πρόεδρος της οργάνωσης Planned Parenthood στην Καλιφόρνια, η οποία διαχειρίζεται σχεδόν τις μισές από τις 165 κλινικές στην πολιτεία που προσφέρουν υπηρεσίες άμβλωσης.

«Αφορά την αξιοπρέπεια, την υγεία των ανθρώπων και το μέλλον τους», επέμεινε η ίδια επισημαίνοντας τις περιπτώσεις νεαρών γυναικών, ευάλωτων και χωρίς πόρους, που θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε άλλες πολιτείες για να υποβληθούν σε άμβλωση.

«Γνωρίζουμε καλά ότι αυτού του είδους οι απαγορεύσεις επηρεάζουν δυσανάλογα τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, τους έγχρωμους (…) Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι που θέλουν να υποβληθούν σε άμβλωση και τους απαγορεύεται κινδυνεύουν τέσσερις φορές περισσότερο να καταλήξουν στη φτώχεια», καθώς δεν θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν ή να εργαστούν, πρόσθεσε η Χικς.

Η Planned Parenthood ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν αφότου οι αρχές του Τέξας αυστηροποίησαν πολύ τη σχετική νομοθεσία, δέχεται κάθε μήνα στις κλινικές της στην Καλιφόρνια τουλάχιστον 80 γυναίκες από άλλες πολιτείες που θέλουν να υποβληθούν σε άμβλωση.

Η κλινική της στο Μαρ Μόντε, που καλύπτει τη βόρεια Καλιφόρνια και τη γειτονική Νεβάδα, ετοιμάζεται να δέχεται 250 με 500 επιπλέον ασθενείς την εβδομάδα, αν ανατραπεί η Ρόου εναντίον Γουέιντ.

Επίσης μια νέα κλινική όπου θα γίνονται αμβλώσεις θα εγκαινιαστεί στο Ρίνο, κοντά στο αεροδρόμιο και σε σταθμούς άλλων μέσων μεταφοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών από άλλες πολιτείες, επεσήμανε η Planned Parenthood στον ιστότοπό της.

Η Καλιφόρνια υιοθέτησε το 2014 νομοθεσία που αναγκάζει τους εργοδότες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιλαμβάνουν στην υγειονομική τους κάλυψη αποζημίωση για τις αμβλώσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ