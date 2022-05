Κομισιόν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου εντός 6μήνου

Την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου κατά τους επόμενους έξι μήνες και των διυλισμένων καυσίμων μέχρι το τέλος του έτους πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα κράτη-μέλη θα συναντηθούν σήμερα για να συζητήσουν και ενδεχομένως να εγκρίνουν την πρόταση, η οποία θα είναι η έκτη σειρά κυρώσεων του μπλοκ με στόχο τη Ρωσία. Η ΕΕ προτείνει επίσης την αποκοπή της Sberbank και άλλων τραπεζών από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT.

«Προτείνουμε την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου. Ας είμαστε ξεκάθαροι: Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά πρέπει απλά να δουλέψουμε πάνω σ' αυτό. Θα φροντίσουμε να καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο. Για να μεγιστοποιήσουμε την πίεση στη Ρωσία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο στις οικονομίες μας», σημειώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε το πακέτο κυρώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Finally, we now propose a ban on Russian oil.



Let´s be clear: it will not be easy.

But we simply have to work on it.



We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.



To maximise pressure on Russia, while minimizing the impact on our economies pic.twitter.com/fH2wuKN5t2