Στρατηγική πόλη στην αν. Ουκρανία ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν οι Ρώσοι

Ο Ραμζάν Καντίροφ, επικεφαλής της ρωσικής δημοκρατίας της Τσετσενίας, δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιώτες του έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την πόλη Ποπάσνα στην ανατολική Ουκρανία, αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η μάχη για την πόλη συνεχίζεται.

Στα μέσα Απριλίου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση η οποία επικεντρώθηκε στην ανατολική Ουκρανία, με τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς και επιθέσεις να σημειώνονται τον τελευταίο καιρό γύρω από την Ποπάσνα στην επαρχία Λουχάνσκ.

“Μαχητές των τσετσενικών ειδικών δυνάμεων (…) έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος της Ποπάσνα”, επεσήμανε ο Καντίροφ σε ανάρτησή του στο Telegram. “Οι κεντρικοί δρόμοι και περιοχές της πόλης έχουν καθαρίσει εντελώς”, πρόσθεσε.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία αυτή, αλλά αργά χθες Σάββατο ο Ολέξι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι στην πόλη μαίνονται σφοδρές μάχες. “Η μάχη για την Ποπάσνα συνεχίζεται”, επεσήμανε ο Αρεστόβιτς σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Οι Ρώσοι προπαγανδιστές ανέφεραν με χαρά ότι την έχουν ήδη καταλάβει, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η 117η φορά που ισχυρίζονται ότι ‘κατέλαβαν την Ποπάσνα’ αυτή την εβδομάδα”, πρόσθεσε.

Ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κυβερνήτης του Λουχάνσκ, είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την περιοχή. “Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο”, είχε επισημάνει σε βίντεο στο Telegram. Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι στη μάχη δεν συμμετέχουν τσετσενικά στρατεύματα, αλλά κάνουν λεηλασίες και τραβούν βίντεο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Σάββατο ότι έχει μείνει άφωνος αφού από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε ένα μουσείο αφιερωμένο στον φιλόσοφο και ποιητή του 18ου αιώνα, τον Χριχόρι Σκοβορόντα.

Στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο χωριό Σκοβοροντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία επλήγη η στέγη του μουσείου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτίριο και να τραυματιστεί ο 35χρονος φύλακάς του. Τα πιο πολύτιμα αντικείμενα είχαν ήδη απομακρυνθεί από το μουσείο για λόγους ασφαλείας, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεγκούμποφ.

“Κάθε ημέρα αυτού του πολέμου ο ρωσικός στρατός κάνει κάτι που με αφήνει άφωνο. Αλλά μετά, την επομένη, κάνει κάτι άλλο που σε κάνει να νιώθεις ξανά με τον ίδιο τρόπο”, σχολίασε ο Ζελένσκι σε νυχτερινό του διάγγελμα χθες Σάββατο. “Στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μουσείων – ούτε καν οι τρομοκράτες δεν θα το σκεφτόντουσαν αυτό. Αλλά εναντίον αυτού του είδους του στρατού πολεμάμε”, τόνισε.

Ο Σκοβορόντα, Ουκρανός κοζακικής καταγωγής, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο χωριό Ιβανόβκα, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε προς τιμήν του Σκοβοροντινίβκα.

“Φέτος γιορτάζουμε τα 300 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου”, επεσήμανε ο Σινεγκούμποφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Οι κατακτητές μπορούν να καταστρέψουν το μουσείο όπου ο Χριχόρι Σκοβορόντα εργάστηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και όπου ετάφη. Αλλά δεν θα καταστρέψουν τη μνήμη μας και τις αξίες μας”, πρόσθεσε.

