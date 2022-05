Πρόεδρος Κομισιόν: Η ομοφωνία στην ΕΕ σε ορισμένους τομείς δεν έχει νόημα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη Δευτέρα τη γνώμη ότι η ομοφωνία στην ΕΕ «σε ορισμένους βασικούς τομείς απλώς δεν έχει νόημα, εάν θέλουμε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε πιο γρήγορα». Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο καθώς απαιτείται ομοφωνία.

Στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η Φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο της μεταρρύθμισης και μεταξύ άλλων «να αλλάξει τις Συνθήκες εάν χρειαστεί». Όσον αφορά την Ουκρανία, είπε ότι το μέλλον της χώρας «είναι το μέλλον της Ευρώπης».

We need to go even further.



For example, I have always argued that unanimity voting in some key areas no longer makes sense, if we want to move faster.



Europe should also play a greater role in health or defence.