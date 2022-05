Το πέρασμα ποταμού που έγινε Βατερλό για τον ρωσικό στρατό

Μια από τις μεγαλύτερες ήττες μέχρι σήμερα φαίνεται πως υπέστη ο ρωσικός στρατός, προσπαθώντας να διασχίσει τον ποταμό Siversky Donets, κοντά στο Severodonetsk στην ανατολική Ουκρανία.

Οπως εξηγεί το BBC, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση για να εμποδίσουν τις ρωσικές δυνάμεις να πλέουν στον ποταμό. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι ένα ολόκληρο ρωσικό τάγμα έχασε σχεδόν όλα τα τεθωρακισμένα του οχήματα, όταν ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν προσωρινές πλωτές γέφυρες που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική μυστική υπηρεσία υποστηρίζει ότι η απόπειρα διέλευσης έγινε στις 8 Μαΐου. Μόλις οι Ρώσοι διέσχισαν το ποτάμι, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τη γέφυρα και τα ρωσικά στρατεύματα «έπεσαν στην παγίδα».

Οι ίδιες πηγές λένε ότι ο ρωσικός στρατός υπέστη μεγάλες απώλειες και πολλοί στρατιώτες προσπάθησαν να διαφύγουν και να κολυμπήσουν στην άλλη πλευρά του ποταμού, αλλά ο ουκρανικός στρατός άνοιξε αμέσως πυρ εναντίον τους, πρόσθεσε.

Ενα τανκ που προσπάθησε να περάσει την κατεστραμμένη γέφυρα χτυπήθηκε, «κύλησε» στο πλάι και τα μέλη του πληρώματος πνίγηκαν.

Περισσότερες από 70 τανκς και τεθωρακισμένα καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς διέλευσης και η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες μπορεί να σκοτώθηκαν.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι το περιστατικό αποκαλύπτει την πίεση που δέχονται οι Ρώσοι διοικητές για να σημειώσουν πρόοδο στην περιοχή του Λουγκάνσκ. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις αναφορές για την επίθεση.

Burnt military vehicles lay abandoned across a makeshift bridge at the Siversky Donets River west of Severodonetsk in the Luhansk region.

Half-built pontoon bridges jut into the water.

It’s not known how many men were killed. pic.twitter.com/Q7FxJnqMQh — Ikarie 🇨🇿🇺🇦 (@DalekaCesta) May 13, 2022