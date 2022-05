Μόσχα: Χτυπήσαμε με drone ουκρανική συστοιχία με αμερικανικά howitzers

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έπληξε μια ουκρανική συστοιχία πυροβολικού εξοπλισμένη με τα howitzers Μ777 που έστειλαν οι ΗΠΑ.

Στην καθημερινή ενημέρωσή του την Τετάρτη, το υπουργείο υποστήριξε ότι το χτύπημα έγινε στην περιοχή του χωριού Ποντγκόρνε.

Το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μια έκρηξη κοντά σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα από τα πυροβόλα, αλλά το βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων δεν επιβεβαίωσε ότι το M777 είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι παραδόθηκαν «περισσότερα από 85» από τα 90 πυροβόλα, που είχαν υποσχεθεί στην Ουκρανία. Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι «περισσότεροι από 310» Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε αυτό το οπλικό σύστημα.

The longer video from the Russian MoD shows that they tracked the movement of at least 3 Ukrainian M777 howitzers before targeting them with a KUB-BLA loitering munition and MLRS fire. Not clear how much damage the MLRS fire caused. https://t.co/eAgXKAvlan pic.twitter.com/rPBxMvVWpY