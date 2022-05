Τη δημιουργία «ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κοινότητας» προτείνει ο Σαρλ Μισέλ

Για τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κοινότητας» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Δεκαεννέα χρόνια έχουν περάσει από τη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινήσαμε την προοπτική της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση καθυστερούν… Για καλούς και κακούς λόγους. Και τώρα έχουμε αιτήματα από την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία», ανέφερε προσθέτοντας ότι «είναι επείγον να κάνουμε ένα βήμα. Να δημιουργήσουμε νέα ώθηση για την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

«Πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τη διεύρυνση», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ και προσέθεσε ότι, «καθώς η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη γεωπολιτική ηγεσία, οι διεθνείς προσδοκίες από την Ένωσή μας αυξάνονται. Ειδικά από αρκετούς γείτονές μας που θέλουν μια νέα σχέση μαζί μας».

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο μια πολιτική πραγματικότητα. Και πρέπει να το κάνουμε αμέσως», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι «αυτή η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στο να αντικαταστήσει τη διεύρυνση ή να βρει μια νέα δικαιολογία για αναβλητικότητα. Ούτε αποτελεί εγγύηση ότι όσοι συμμετέχουν θα είναι κάποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσους φιλοδοξούν να ενταχθούν σε εμάς. Και θα παρείχε επίσης το πλαίσιο για την πολιτική ενίσχυση των σχέσεων με άλλες χώρες που βρίσκονται κοντά μας. Καλώ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κοινότητας», υπογράμμισε ο Σαρλ Μισέλ.

I call for the creation of a European Geopolitical Community.



