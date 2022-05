Σταθερά διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα Τουρκίας

Στο 14%, όπως και αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα Τουρκίας στη σημερινή της συνεδρίαση. Η τουρκική λίρα χάνει 0,5%, με την ισοτιμία στις 16,42 λίρες ανά δολάριο.

Yπενθυμίζεται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία είναι απίστευτες, καθώς ανέβασαν κι άλλο ταχύτητα τον Απρίλιο, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν ετησίως κατά 70% (69,97%) τον περασμένο μήνα, μετά την ετήσια άνοδο κατά 61,1% τον Μάρτιο.

MPC Decision of 26 May 2022: One-week repo rate has been kept constant. pic.twitter.com/BfOmRFgXzs