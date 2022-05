Λιθουανοί πολίτες συγκέντρωσαν € 5 εκατ. για να δωρίσουν τουρκικό drone στην Ουκρανία

Εκατοντάδες Λιθουανοί πρόσφεραν τον οβολό τους σε έναν ασυνήθιστο έρανο, που είχε στόχο την αγορά ενός προηγμένου στρατιωτικού drone για την Ουκρανία -σε μια κίνηση «αλληλεγγύης» προς τους πρώην συμπατριώτες τους, καθώς πρόκειται για δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Ο στόχος των 5 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η αγορά του μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφους Bayraktar TB2 συγκεντρώθηκε σε μόλις τρεισήμισι μέρες -σε μια χώρα 2,8 εκατ. κατοίκων. Την καμπάνια ξεκίνησε και διενήργησε η λιθουανική διαδικτυακή ραδιοτηλεόραση Laisves TV.

Το κλίμα στη βαλτική χώρα αποτυπώνει η δήλωση της 32χρονης Agne Belickaite, η οποία συνεισέφερε 100 ευρώ: «Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, κανείς δεν πίστευε ότι θα αγοράζαμε όπλα. Αλλά είναι φυσιολογικό τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει, για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Έχω κάνει δωρεές για να αγοράσω όπλα για την Ουκρανία και θα το ξανακάνω μέχρι τη νίκη». Σύμφωνα με το Al Jazeera, πρόσθεσε ότι κινητοποιήθηκε και από φόβο μήπως επιτεθεί η Ρωσία και στη Λιθουανία.

Το Laisves TV θα μεταφέρει τα κεφάλαια στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, το οποίο θα αγοράσει το drone και τα πυρομαχικά.

In just 3,5 days people of Lithuania raised €5 million to buy Bayraktar drone for Ukraine in a crowdfunding initiative. Together we #StandWithUkraine! 🇱🇹🇺🇦