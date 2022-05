Πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για μερικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Σαρλ Μισέλ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οπως είπε αυτό καλύπτει αμέσως περισσότερα από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Το πακέτο αφορά τις εισαγωγές που δεν γίνονται μέσω αγωγών.

Κατά τον ίδιο αυτό συνιστά μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

Να σημειωθεί ότι το πακέτο περιλαμβάνει και άλλα σκληρά μέτρα: Βγαίνει από το Swift η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα (Sberbank), ενώ προβλέπεται και η απαγόρευση άλλων 3 ρωσικών κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και επιβολή κυρώσεων σε άτομα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

