Αποχωρεί το Νο2 του Facebook και «δεξί χέρι» του Ζάκερμπεργκ

Η Σέριλ Σάντμπεργκ, το Νο 2 (Chief Operating Officer) του Facebook και στη συνέχεια της μητρικής Meta, η οποία υπήρξε επί 14 χρόνια το "δεξί χέρι" του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ, καθώς και μία από τις πλέον προβεβλημένες γυναίκες μάνατζερ στον κόσμο της τεχνολογίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε απρόσμενα ότι φεύγει από την εταιρεία.

Όπως δήλωσε σε ανάρτηση της στο Facebook, θέλει να εστιάσει στο ίδρυμα και στο φιλανθρωπικό έργο της. "Όταν πήρα αυτή τη θέση το 2008, έλπιζα ότι θα ήμουν σε αυτόν τον ρόλο για πέντε χρόνια. Μετά από 14 χρόνια, είναι καιρός για μένα να γράψω το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου", έγραψε. Διευκρίνισε πάντως ότι θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο της Meta μετά την αναχώρηση της.

