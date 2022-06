Στο Κίεβο Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι, βλέπουν Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έφθασαν στο Κίεβο με ειδικό τρένο, μετέδωσαν σήμερα ιταλικά και γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και έφτασαν στο Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας να βρίσκεται στο επίκεντρο.

