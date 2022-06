Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών προτείνει η Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρότεινε την έναρξη ενός μεγάλου προγράμματος εκπαίδευσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - με δυνατότητα εκπαίδευσης έως και 10.000 στρατιωτών κάθε 120 ημέρες - κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοινώθηκε από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον, ο οποίος ταξίδεψε στο Κίεβο υπό άκρα μυστικότητα, δήλωσε ότι σκοπός της σημερινής επίσκεψης είναι να στείλει «ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό: το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο πλευρό σας και θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι την τελική σας επικράτηση».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις προμήθειες οπλικών συστημάτων και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς και για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, όπως έγινε γνωστό από την ουκρανική προεδρία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλωσόρισε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας «σπουδαίο φίλο» τον Μπόρις Τζόνσον. «Πολλές ημέρες αυτού του πολέμου έδειξαν ότι η υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη και αποφασιστική. Χαίρομαι που βλέπω τον σπουδαίο φίλο της χώρας μας, Μπόρις Τζόνσον, ξανά στο Κίεβο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον επισκέπτεται το Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY