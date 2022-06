Διεθνείς αντιδράσεις στην απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου για τις αμβλώσεις

«Φρικιαστική» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ανέτρεψε την απόφαση-ορόσημο του 1973 για το δικαίωμα στην άμβλωση, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, εκφράζοντας τη συμπόνοια του στις γυναίκες που «χάνουν το νόμιμο δικαίωμά τους στην άμβλωση».

«Οι ειδήσεις που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι φρικιαστικές. Η καρδιά μου είναι μαζί με τα εκατομμύρια των Αμερικανίδων που τώρα πρόκειται να χάσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για άμβλωση», έγραψε ο Τριντό στο Twitter.

«Καμία κυβέρνηση, κανένας πολιτικός και κανένας άνδρας δεν πρέπει να λέει σε μια γυναίκα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει με το σώμα της», είπε.

The news coming out of the United States is horrific. My heart goes out to the millions of American women who are now set to lose their legal right to an abortion. I can’t imagine the fear and anger you are feeling right now.