Αίτηση Ιράν για ένταξη στα BRICS, η Ρωσία και οι νέες συμμαχίες

Το Ιράν κατέθεσε αίτηση για να γίνει μέλος της ομάδας των μεγαλύτερων αναδυόμενων οικονομιών, η οποία είναι γνωστή ως BRICS, όπως δήλωσε χθες, Δευτέρα, ένας Ιρανός αξιωματούχος.



Μετά την Αργεντινή, που θέλει να ενταχθεί στα BRICS σειρά της Τεχεράνης. Η ένταξη του Ιράν στην ομάδα των BRICS (από τα αρχικά των χωρών Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), “θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις δύο πλευρές”, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Αργεντινή έχει καταθέσει αίτηση για να ενταχθεί στην ίδια ομάδα χωρών.

Αξιωματούχοι της Αργεντινής δεν σχολίασαν άμεσα.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, έχει τις τελευταίες ημέρες αναφερθεί στην επιθυμία του για την ένταξη της χώρας του στην ομάδας των BRICS.

After #Argentina, #Iran submits official application for #BRICS. Motto: 'new era for #global development'. For Argentina, after years of inconsistent #foreignpolicy, it seems the time has come. #Russia not isolated as reported by Western media. The world is changing. What next? pic.twitter.com/gBXGqF365z