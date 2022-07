Κρίση στη Λιβύη: Εισβολή στη βουλή στο Τομπρούκ, απλώνονται οι διαδηλώσεις

Διαδηλωτές εισέβαλαν την Παρασκευή στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα, μία ημέρα μετά την αποτυχία ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών.

Σύμφωνα με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου και το λεηλάτησαν. Εικόνες που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να βγαίνουν από τον χώρο του κτιρίου αφού οργισμένοι νεαροί διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέρος του κτιρίου φλέγεται. Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν εισέβαλαν σε αυτό οι διαδηλωτές, καθώς χθες ήταν αργία στη Λιβύη.

Μια μπουλντόζα την οποία οδηγούσε ένας διαδηλωτής έριξε μέρος της περίφραξης του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο των διαδηλωτών σε αυτό. Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Λίγο αργότερα άλλα μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο και άρχισαν να ξηλώνουν ορισμένα τμήματα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

Άλλοι διαδηλωτές, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν τις πράσινες σημαίες του παλαιού καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, πετούσαν στον αέρα έγγραφα τα οποία είχαν αρπάξει από τα γραφεία.

Αναγνωρίζοντας “το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά”, το κοινοβούλιο καταδίκασε τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο “τις πράξεις βανδαλισμού και τις πυρπολήσεις”.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, ο Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, έγραψε στο Twitter ότι “ενώνει τη φωνή” του με αυτή των διαδηλωτών, ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή εκλογών.

Τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν την ώρα που η Λιβύη, η οποία έχει βυθιστεί στο χάος μετά την πτώση του Καντάφι το 2011, είναι αντιμέτωπη με πολύωρες διακοπές ρεύματος, με τις βλάβες του δικτύου να έχει επιδεινώσει και ο αποκλεισμός πολλών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων λόγω των πολιτικών διαφωνιών αντίπαλων ομάδων.

“Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας και να αποσυρθούμε αμέσως από την πολιτική σκηνή”, δήλωσε ο βουλευτής Μπαλχέιρ Αλσάαμπ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al Ahrar.

“Καλώ τους συναδέλφους μου όπως και τα μέλη του Συμβουλίου του Κράτους (σ.σ. άνω βουλή) να παραιτηθούν ομάδικά για να σεβαστούμε την επιθυμία του λιβυκού λαού και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της Λιβύης”, σχολίασε ο Ζίαντ Ντγκχέιμ άλλος βουλευτής.

Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν από τον Μάρτιο την εξουσία: η μία εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η άλλη, υπό τον Φάτι Μπασάγα, στηρίζεται από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ και τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης. Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2021, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στη Γενεύη, χωρίς να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για το συνταγματικό πλαίσιο που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή εκλογών. Στις διαπραγματεύσεις μετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ Αγκίλα Σάλεχ και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, που εδρεύει στην Τρίπολη, Χάλεντ αλ Μάσρι.

Popular protests have erupted across Libya in exasperation at a collapsing quality of life, the entire political class who manufactured it, and the UN who indulged them over delivering promised change



Things are escalating quickly 👇and the response will define Libya's summer https://t.co/Oj8KQgW60j