Μπαράζ παραιτήσεων από το υπουργικό συμβούλιο του Τζόνσον

Ακόμη μία παραίτηση από βρετανικό υπουργείο υποβλήθηκε την Τετάρτη, καθώς αποχώρησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα παιδιά και τις οικογένειες, Γουίλ Κουίνς.

Είναι ο τρίτος υπουργός που παραιτείται, μετά τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Υγείας.

Οπως σημειώνει ο Guardian, ο Κουίνς υπερασπίστηκε τον Μπόρις Τζόνσον σε συνεντεύξεις του τη Δευτέρα και λέει ότι παραιτήθηκε επειδή χρησιμοποίησε ψευδείς πληροφορίες σε εκείνες τις συνεντεύξεις που του είχε δώσει η Ντάουνινγκ Στριτ. Είχε υποστηρίξει σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν γνώριζε τις καταγγελίες κατά του βουλευτή του κόμματος Κρις Πίντσερ για σεξουαλική παρενόχληση ανδρών.

Ανέφερε ότι του είχε δοθεί «κατηγορηματική διαβεβαίωση» ότι ο Τζόνσον δεν γνώριζε κανέναν «συγκεκριμένο» ισχυρισμό εναντίον του Πίντσερ όταν τον διόρισε στη θέση του αναπληρωτή υπεύθυνου κομματικής πειθαρχίας νωρίτερα φέτος. Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια.

Ο Κουίνς λέει στην επιστολή παραίτησής του ότι μίλησε με τον Τζόνσον χθες το βράδυ και ότι του ζήτησε μια «ειλικρινή συγγνώμη». Αλλά ο υφυπουργός σημειώνει ότι πρέπει να παραιτηθεί ούτως ή άλλως επειδή επανέλαβε αυτό που του είπε «καλή τη πίστει».

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p