Στη γωνία ο Τζόνσον, μάχη για την πολιτική του επιβίωση

Οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος Κρις Σκίντμορ και Τομ Χαντ υπέβαλαν σήμερα επιστολή στην Επιτροπή 1922 του κόμματός τους, με την οποία ζητούν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα και περισσότερα αιτήματα για την παραίτησή του.

Ο Σκίντμορ ζητεί στην επιστολή του να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς του Συντηρητικού Κόμματος προκειμένου να καταστεί δυνατό να κατατεθεί νέα πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού, την ώρα που η πύρρειος νίκη του στην προηγούμενη ψηφοφορία που διεξήχθη τον Ιούνιο επί πρότασης μομφής του εξασφάλισε ασυλία για 12 μήνες από την κατάθεση άλλης.

"Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας η (Επιτροπή) 1922 να επανεξετάσει επειγόντως τους κανόνες που εμποδίζουν τη διεξαγωγή νέας ψηφοφορίας επί πρότασης μομφής", σημείωσε ο Σκίντμορ.

"Τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι", σημείωσε παράλληλα ο Τομ Χαντ, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Τζόνσον τις καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά του πρώην αναπληρωτή υπευθύνου για την κομματική πειθαρχία Κρίστοφερ Πίντσερ, και ανακοίνωσε την υποβολή και από τον ίδιο επιστολής στην αρμόδια επιτροπή για πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού.

Ακόμη μία παραίτηση από βρετανικό υπουργείο υποβλήθηκε την Τετάρτη, καθώς αποχώρησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα παιδιά και τις οικογένειες, Γουίλ Κουίνς. Νωρίτερα είχαν παραιτηθεί ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Υγείας.

Οπως σημειώνει ο Guardian, ο Κουίνς υπερασπίστηκε τον Μπόρις Τζόνσον σε συνεντεύξεις του τη Δευτέρα και λέει ότι παραιτήθηκε επειδή χρησιμοποίησε ψευδείς πληροφορίες σε εκείνες τις συνεντεύξεις που του είχε δώσει η Ντάουνινγκ Στριτ. Είχε υποστηρίξει σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν γνώριζε τις καταγγελίες κατά του βουλευτή του κόμματος Κρις Πίντσερ για σεξουαλική παρενόχληση ανδρών.

Ανέφερε ότι του είχε δοθεί «κατηγορηματική διαβεβαίωση» ότι ο Τζόνσον δεν γνώριζε κανέναν «συγκεκριμένο» ισχυρισμό εναντίον του Πίντσερ όταν τον διόρισε στη θέση του αναπληρωτή υπεύθυνου κομματικής πειθαρχίας νωρίτερα φέτος. Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια.

Ο Κουίνς λέει στην επιστολή παραίτησής του ότι μίλησε με τον Τζόνσον χθες το βράδυ και ότι του ζήτησε μια «ειλικρινή συγγνώμη». Αλλά ο υφυπουργός σημειώνει ότι πρέπει να παραιτηθεί ούτως ή άλλως επειδή επανέλαβε αυτό που του είπε «καλή τη πίστει».

Εν τω μεταξύ, παραιτήθηκε και η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βικτόρια Ατκινς, λέγοντας στον Τζόνσον σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Instagram ότι οι αξίες της ακεραιότητας και της ευπρέπειας έχουν «σπάσει» υπό την ηγεσία του. «Μπορούμε και πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτό», γράφει. Tην παραίτησή του υπέβαλε και ο υπουργός χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τζον Γκλεν.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p