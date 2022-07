Στα πρόθυρα ύφεσης η Γερμανία: Βούτηξε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη

Στο χειρότερο επίπεδο από τους πρώτους μήνες της πανδημίας προσγειώθηκε η εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών στη Γερμανία, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών ότι ο πληθωρισμός-ρεκόρ και οι περιορισμένες προμήθειες ενέργειας από τη Ρωσία θα ρίξουν τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε ύφεση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης προσδοκιών που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το Ινστιτούτο Ifo με έδρα το Μόναχο έπεσε στο 80,3 τον Ιούλιο από 85,8 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στις 83,0 μονάδες. Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών επίσης σημείωσε πτώση.

«Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα ύφεσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Clemens Fuest. «Οι υψηλές τιμές ενέργειας και η απειλή της έλλειψης αερίου επιβαρύνουν την οικονομία. Οι εταιρείες αναμένουν σημαντικά χειρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες».

Υπενθυμίζεται ότι και ο δείκτης δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα από την S&P Global που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα σηματοδότησε ότι η οικονομία άρχισε να συρρικνώνεται τον Ιούλιο για πρώτη φορά φέτος.

