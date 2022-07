Σούνακ-Τρας: Στο στόχαστρο τα συνδικάτα... α λά Θάτσερ

Ενα από τα ανώτερα συνδικαλιστικά στελέχη στη Βρετανία προειδοποιεί με Γενική Απεργία εάν η κυβέρνηση προσπαθήσει να περιορίσει τη δύναμη των συνδικάτων στην πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποίησεων θεσπίζοντας περιορισμούς στην απεργιακή δράση, όπως προτείνει η Λιζ Τρας, η οποία φαίνεται να προηγείται δημοσκοπικά ως επόμενη πρωθυπουργό της Βρετανίας έναντι του Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μάικ Λιντς, γενικός γραμματέας του συνδικάτου σιδηροδρόμων, ναυτιλίας και μεταφορών (RMT), είπε ότι το σχέδιο της Τρας, στο οποίο δεν διαφωνεί ο Σούνακ, θα αναγκάζει τους εργαζόμενους να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια των απεργιών με "προσωπικό ασφαλείας" και θα αυξήσει τα ποσοστά ψηφοφορίας για να δυσκολέψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα προκαλούσε «τεράστια αντίδραση από το συνδικαλιστικό κίνημα», προειδοποίησε.

«Χρειαζόμαστε συντονισμένη και συγχρονισμένη απεργιακή δράση ενάντια σε αυτό που προτείνουν», δήλωσε ο Λιντς. «Θα πρότεινα γενική απεργία για να το αποτρέψουμε, αλλά εξαρτάται από άλλους».

Μια γενική απεργία, η οποία μπορεί να προκηρυχθεί στη Βρετανία μόνο από το Trades Union Congress. Η προειδοποίηση του Λιντς έρχεται σε μια στιγμή κορύφωσης της έντασης για την απεργιακή δράση, με τον επόμενο επίδοξο αρχηγό των Συντηρητικών και κατ' επέκταση πρωθυπουργό της Βρετανίας να κληρονομεί τις χειρότερες σχέσεις με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους από τη δεκαετία του 1970, μπροστά σε έναν χειμώνα δυσαρέσκειας.

Η Βρετανία έχει ήδη υποστεί τέσσερις ημέρες απεργίας στους σιδηροδρόμους αυτό το καλοκαίρι σε μια συνεχιζόμενη διαμάχη για αυξήσεις στους μισθούς, με τα συνδικάτα να ψηφίζουν για άλλη μια μέρα απεργιακής δράσης στις 13 Αυγούστου.

Οι δικηγόροι και οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι έχουν επίσης απεργία, ενώ δάσκαλοι και γιατροί σκέφτονται να προχωρήσουν απεργιακά το φθινόπωρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αμοιβές κάτω του πληθωρισμού.

Η Τρας, που δείχνει να είναι φαβορί για να κερδίσει τον Ρίσι Σούνακ στην προεδρία των Τόρις, υποσχέθηκε να εισαγάγει νομοθεσία που θα εγγυάται ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών στις απεργίες σε «ζωτικές εθνικές υποδομές» και θα αυξήσει το όριο για το ποσοστό ψήφων υπέρ της απεργίας από 40% σε 50%, εφόσον γίνει πρωθυπουργός.

«Χρειαζόμαστε σκληρή και αποφασιστική δράση για να περιορίσουμε την ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να παραλύσουν την οικονομία μας», δήλωσε η Τρας, θυμίζοντας τη Θάτσερ την εποχή της άγριας απεργίας των ανθρακωρύχων, το 1978 και 1979.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι η μαχητική δράση από τα συνδικάτα δεν μπορεί πλέον να ακρωτηριάσει τις ζωτικές υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι».

Ο Λιντς είπε ότι οι προτάσεις Τρας θα «καθιστούσαν ουσιαστικά αδύνατο να υπάρξει αποτελεσματικός συνδικαλισμός» και θα επιστρέψουν τη χώρα «στην βικτωριανή εποχή».

Η Τρας, εάν κερδίσει τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ 10, έχει υποσχεθεί να εισαγάγει τη νομοθεσία κατά των απεργιών εντός 30 ημερών από την άνοδό της στην εξουσία.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας παρουσίασε το σχέδιό της για τη δημιουργία και τη χαμηλή φορολογία νέων "επενδυτικών ζωνών", όπως και περισσότερων λιμανιών απαλλαγμένων από δασμούς, ενισχύοντας την εκστρατεία της με στόχο την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Οι ζώνες αυτού του είδους θα έχουν χαμηλή φορολογία προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι κατασκευές, με μειωμένους περιορισμούς στο σχεδιασμό τους και κανονισμούς καταρτισμένους κατά περίπτωση, για την ενθάρρυνση “βιομηχανιών υψηλής αξίας”, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

“Έτσι με τη δημιουργία των νέων Ζωνών Επενδύσεων θα αποδείξουμε τελικά στις επιχειρήσεις ότι είμαστε δεσμευμένοι στο μέλλον τους και ότι τους δίνουμε κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων που θα αποδώσουν για τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους”.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας έσπευσε να δηλώσει ότι υποστηρίζει την Λιζ Τρας στην κούρσα για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών και στην πρωθυπουργία.

Η Τρας είναι "αυθεντική" και "μιλάει ευθέως" και θα μπορεί να κάνει τη δουλειά από την πρώτη ημέρα, δήλωσε ο Γουάλας, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή μέλη της βρετανικής κυβέρνησης και ήταν επίσης ένα από τα φαβορί για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον προτού δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία.

"Ήμουν μαζί της σε υπουργικά συμβούλια, διμερείς συναντήσεις και διεθνείς συνόδους κορυφής. Πατάει στα πόδια της. Πάνω από όλα, μιλάει ευθέως και εννοεί αυτό που λέει", έγραψε ο Γουάλας στην εφημερίδα Times.

Η Τρας προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Σούνακ που διενεργούνται μεταξύ των μελών του Συντηρητικού Κόμματος, τα οποία θα αποφασίσουν εν τέλει τον νικητή της διαδικασίας αυτής έπειτα από εβδομάδες ψηφοφοριών στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η μονομαχία των δύο αντιπάλων σηματοδοτείται από συγκρούσεις για τη φορολογία και τις δαπάνες. Ο Σούνακ επανέλαβε εξάλλου την άρνησή του να μειώσει τους φόρους προτού ηρεμήσει το μέτωπο της αύξησης των τιμών, ενώ η Λιζ Τρας δεσμεύτηκε για μείωση της φορολογικής πίεσης "από την πρώτη μέρα".

Διχασμός στο Εργατικό Κόμμα

Ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία, προσπάθησε επίσης να αποστασιοποιηθεί από τις απεργίες απολύοντας από την ομάδα του τομέα μεταφορών τον σκιώδη υπουργό Σαμ Τάρι, αφότου συμμετείχαν σε πικετοφορία για να υποστηρίξει τους απεργούς σιδηροδρομικούς.

Μια κίνηση του ηγέτη των Εργατικών που εξόργισε τα συνδικάτα, τα οποία ιστορικά είναι παραδοσιακοί υποστηρικτές του κόμματος.

Ο Γκάρι Σμιθ, γενικός γραμματέας του συνδικάτου GMB, δήλωσε στο Twitter ότι ήταν «τεράστιο αυτογκόλ» για το κόμμα της αντιπολίτευσης. Η απόφαση επικρίθηκε επίσης από την επικεφαλής του RMT Mick Lynch και τη Γενική Γραμματέα του Unite, Σάρον Γκράχαμ.

The @UKLabour sacking of @SamTarry for supporting working people on strike, against cuts to their jobs and pay, is another insult to the trade union movement. Quite frankly it would be laughable if it were not so serious. 1/3 #SamTarry — Sharon Graham (@UniteSharon) July 27, 2022

Οι βετεράνοι του Εργατικού Κόμματος είχαν επίσης θέμα. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζον Πρέσκοτ ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία του απευθυνόμενος σε απεργούς ανθρακωρύχους το 1984, όταν ήταν εκπρόσωπος του κόμματος για τις μεταφορές.

Η Νταϊάν Άμποτ, βουλευτής των Εργατικών που υποστηρίζει τον Κόρμπιν, ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει τους υπουργούς της κυβέρνησης των Εργατικών να επισκέπτονται μια πικετοφορία το 1974. «Ο Κιρ Στάρμερ θα πληρώσει ένα εκλογικό τίμημα για την αποτυχία του να υποστηρίξει τους απεργούς εργάτες», έγραψε ο Άμποτ στο Twitter.

All Labour MPs should support these fully justified strikes.

Going on protests, supporting picket lines, putting our side of the story to the media is socialism 101 for MPs. pic.twitter.com/pIbdW1okC0 — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) July 28, 2022

Έως και 70 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων αψηφώντας τον αρχηγό των Εργατικών. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα μάχη για τη διατήρηση της ενότητας του κόμματος με επίδικο την υποστήριξη των απεργιών που ξεδιπλώνονται σε μια σειρά τομείς της οικονομικής δραστηριότητας όσο ο πληθωρισμός φουντώνει και οι μισθολογικές απολαβές μένουν καθηλωμένες.

Ένας ακόμη σκιώδης υπουργός πιστεύεται ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην απεργιακή γραμμή πικετοφορίας του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες (CWU), καθώς χιλιάδες μέλη του προσωπικού της British Telecom ξεκίνησαν διήμερες απεργίες για αυξήσεις στους μισθούς, κάτι που προκαλεί νέα σύγκρουση στα ηγετικά κλιμάκια των Εργατικών.

Η πολιτική του Στάρμερ να δίνει εντολή στους αρμόδιους τομεάρχες του να μείνουν μακριά από τις απεργιακές φρουρές, έχει προκαλέσει οργή σε ορισμένους από τους βουλευτές του. Την Πέμπτη αμφισβητήθηκε από τους Σαντικ Καν και Αντι Μπέρνχαμ, τους Εργατικούς δημάρχους του Λονδίνου και του Μάντσεστερ αντίστοιχα, μεταξύ άλλων.

Οι απεργίες είναι ένα ευαίσθητο θέμα για το Εργατικό Κόμμα, το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παραδοσιακή υποστήριξη του κόμματος στα συνδικάτα, αποφεύγοντας παράλληλα να πυροδοτήσει εργατική αναταραχή, που θα μπορούσε να αφήσει το Εργατικό Κόμμα έκθετο σε πολιτικές επιθέσεις από τους Τόρις και να βλάψει τη θέση του στο εκλογικό σώμα.

Το κόμμα δεν έχει υποστηρίξει επίσημα την απεργιακή δράση, ενώ προέτρεψε τους υπουργούς να εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις για να αποφευχθούν οι απεργίες.

"I have spoken with Mick Lynch @RMTunion and @GMBGarySmith and @UniteSharon and we believe is time now to consider calling for forms of collective action that every worker in the UK can participate in."@DaveWardGS tells @CWUnews members to applause at BT Tower picket line. pic.twitter.com/QiQ2gavaL3 — Alex Gordon #JoinAUnion (@alexgordon4me) July 29, 2022

Καυτή πατάτα το κόστος ενέργειας

Οπως και να έρθουν τα πράγματα, μια μεγάλη καυτή πατάτα , μια δραματική κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει ο διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον, είτε η Λιζ Τρας είτε ο Ρίσι Σούνακ, μόλις αναλάβουν την κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο.

Οι λογαριασμοί ενέργειας αναμένεται να εκτοξευθούν, όταν το ανώτατο όριο τιμών αυξηθεί περισσότερο από 60%, ανεβάζοντας την αύξηση φέτος σε περίπου 150%.

Η πρόκληση του πληθωρισμού είναι ιδιαίτερα επείγουσα, δεδομένου του σημείου πίεσης του Οκτωβρίου. Το ανώτατο όριο ετήσιας χρέωσης στους λογαρισμούς ενέργειας προβλέπεται να εκτιναχθεί σε ρεκόρ £3.285 αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την Investec Bank Plc. Θα ανέβει ξανά τον Ιανουάριο, σε περίπου £3.360. Η εταιρεία συμβούλων ενέργειας Cornwall Insight Ltd. βλέπει παρόμοια αύξηση.

Latest from the Business Insights and Conditions Survey (11 to 24 July 2022) https://t.co/52Ie6df4E5



Of businesses not permanently stopped trading :



▪️ 26% reported input price inflation

▪️ 20% reported energy prices



as their main concerns for August 2022. pic.twitter.com/tmUZrqXppO — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) July 28, 2022

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει βοήθεια ύψους 37 δισ. λιρών για τα νοικοκυριά, αλλά η επιδείνωση της κατάστασης θα ασκήσει πίεση στον νέο πρωθυπουργό να κάνει περισσότερα.

Και οι δύο υποψήφιοι λένε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι προτεραιότητα, αν και έχουν πολύ διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Ο Σούνάκ θέλει δημοσιονομική σύνεση και η Τρας έχει υποσχεθεί μεγάλης κλίμακας φορολογικές περικοπές. Αλλά όλα δοκιμάζονται.

Σε αυτό που συμφωνούν, πάντως, είναι να μπει χέρι στα συνδικάτα, καθώς η μάχη ανάβει για αυξήσεις μισθών ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από την εκτόξευση του πληθωρισμού.

Η αντιπαράθεση είναι μπροστά, όχι μόνο στη Βρετανία, θυμίζοντας τη δεκαετία του '70...