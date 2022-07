Ισπανός πρωθυπουργός: Σταματήστε να φοράτε γραβάτες για να εξοικονομήσουμε ενέργεια

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ άφησε στην άκρη τη γραβάτα του και θέλει οι υπουργοί και οι υπάλληλοι γραφείου να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, παραμένοντας δροσεροί.

«Δεν φοράω γραβάτα και ζήτησα από τους υπουργούς μου να μη φορούν επίσης», είπε ο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην οποία φορούσε ένα μπλε κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο. Ζήτησε από τις εταιρείες να αφήσουν το προσωπικό να εργάζεται χωρίς γραβάτα, ώστε να μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην «εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, την 1η Αυγούστου, η κυβέρνηση του Σάντσεθ θα εγκρίνει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν διευκρίνισε πώς το να μη φοράει κάποιος γραβάτα θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας...

🔴DIRECTO | Pedro Sánchez: "No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los Ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen" https://t.co/2hSBc2ToCY pic.twitter.com/jLPOQKiSgQ