Πολεμικά πλοία κοντά στην Ταϊβάν στέλνει η Κίνα

Η Κίνα συνέχισε την Παρασκευή τις πιο προκλητικές στρατιωτικές ασκήσεις των τελευταίων δεκαετιών και διέκοψε τις αμυντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου επιδεινώνονται μετά το ταξίδι της προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, μια μέρα μετά την δυνητική εκτόξευση πυραύλων πάνω από το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, η Κίνα έστειλε πολεμικά πλοία στη μέση γραμμή του Στενού της Ταϊβάν - είναι η πρώτη τέτοια διείσδυση εδώ και χρόνια.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός έστειλε επίσης πολεμικά αεροσκάφη πέρα από τα καθορισμένα από τις ΗΠΑ σύνορα, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, την τρίτη διαδοχική μέρα τέτοιων πτήσεων από την επίσκεψη της Πελόζι.

«Η Κίνα επέλεξε να αντιδράσει υπερβολικά και να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη της Προέδρου Πελόζι ως πρόσχημα για να αυξήσει την προκλητική στρατιωτική δραστηριότητα μέσα και γύρω από τα στενά της Ταϊβάν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την Παρασκευή.

Κατηγόρησε την Κίνα ότι επιδιώκει να αλλάξει το status quo στα στενά της Ταϊβάν. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την ακραία, δυσανάλογη και κλιμακούμενη στρατιωτική απάντηση».

Multiple PLA aircraft and vessels were detected participating in drills around Taiwan Strait and have crossed the median line. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation. pic.twitter.com/lVpRWCZxhm