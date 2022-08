φον ντερ Λάιεν: Χαμηλώστε τη θέρμανση κατά 1 βαθμό να εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια

Περίπου 7% στη χρήση ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν οι πολίτες της χαμηλώσουν τη θέρμανσή τους κατά 1 βαθμό Κελσίου τους χειμερινούς μήνες.

Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για να ανταποκριθούν οι χώρες μέλη της ΕΕ στον δύσκολο χειμώνα που αναμένεται, με δεδομένα τα εμπόδια που έχουν θέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η μείωση της θερμοκρασίας στη θέρμανση ενός σπιτιού κατά μόλις 1 βαθμό Κελσίου μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 7% της ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους», έγραψε η προεδρος της Κομισιόν.

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ακόμα ότι «εντυπωσιακά αποτελέσματα» στην εξοικονόμηση ενέργειας έχει και η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας κατά την ψύξη των δωματίων τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνοντας ότι «έξυπνοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ».

Across the EU smart ways to save energy are being introduced. Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results. Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans. Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd

Lowering the heating temperature at home by just 1°C can save around 7% in energy use over a year.



I’m encouraged to see that several 🇪🇺 Member States – like 🇪🇸🇨🇿🇮🇹 or 🇳🇱 – are introducing measures to optimise heating.



This will help us meet our joint target of 15%, together. pic.twitter.com/i4238lHURh