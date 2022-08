Νεκρή από έκρηξη παγιδευμένου Ι.Χ. η κόρη του Αλεξάντερ Ντούγκιν

Η κόρη του Ρώσου εθνικιστή φιλοσόφου Αλεξάντερ Ντούγκιν σκοτώθηκε μετά από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα SUV που οδηγούσε η Ντάρια Ντούγκιν εξερράγη καθώς οδηγούσε περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με αναφορές. Ένας οικογενειακός φίλος είπε στον Tass ότι το Toyota Land Cruiser ανήκε στον Ντούγκιν, ο οποίος είχε σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι με την κόρη του από μια εκδήλωση, αλλά «πήγε με διαφορετικό τρόπο».

Ο Ντούγκιν πιστεύεται ότι είναι σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι επηρέασε τις απόψεις του Ρώσου προέδρου. Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2015 για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα. Στη Ντούγκιν, δημοσιογράφο, επιβλήθηκαν φέτος κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο την αποκάλεσε «υψηλού προφίλ συντελεστή παραπληροφόρησης» σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

