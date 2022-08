«Αποσταθεροποιείται (και) η Ασία» εξαιτίας της αμερικανοκινεζικής διένεξης

Οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας μπορούν να εξαχθούν, επηρεάζοντας και την ασφάλεια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού τόνισε ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λι Χσιέν Λουνγκ, μεταδίδει το Reuters.

«Πιθανώς περιμένουμε να ενταθεί η γεωπολιτική διαμάχη σε Ασία-Ειρηνικό», είπε, κάνοντας αναφορά στην αμερικανοκινεζική διένεξη για την Ταϊβάν και προσθέτοντας ότι η Σιγκαπούρη θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να αποφύγει να εγκλωβιστεί στη «μείζονα αντιπαλότητα» και στο παιχνίδι εξουσίας.

Η επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας καθιστά «σχεδόν αδύνατη» την εποικοδομητική συνεργασία για πιεστικά παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και η διάδοση των πυρηνικών όπλων, πρόσθεσε.

Χαιρέτισε μεν την πρόσφατη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, μέσω βιντεοκλήσης, να συναντηθούν για εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, ωστόσο τόνισε πως άπαντες κρατούν μικρό καλάθι και κανείς δεν αναμένει σημάδια βελτίωσης των διμερών σχέσεων σύντομα.

Την ίδια στιγμή, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Ιντιάνα Έρικ Χόλκομπ προσγειώθηκε στην Ταϊβάν για ένα ταξίδι που, όπως λέει, στοχεύει να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ της μεσοδυτικής πολιτείας και του νησιού, μεταδίδει το Bloomberg.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.