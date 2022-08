Δεύτερη εβδομάδα μείωσης των επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν για δεύτερη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι οι εργοδότες κρατούν τους εργαζομένους παρά την αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα.

Τα νέα αιτήματα υποχώρησαν κατά 2.000 σε 243.000 την εβδομάδα που έληξε στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg με οικονομολόγους μιλούσε για 252.000 νέες αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις για κρατικά επιδόματα μειώθηκαν στο 1,42 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 13 Αυγούστου.

Initial UI claims, both seasonally adj and non-seasonally adj, tick down. Both continuing claims series declined as well.



Plenty of caveats with UI data but breaking the upward trend is a plus. pic.twitter.com/16yYfbtFot