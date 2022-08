Ελ-Εριάν: Προσοχή, η Fed κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι

Η Federal Reserve «δεν πρέπει να κλείσει τα βλέφαρα» καθώς αντιμετωπίζει τον καυτό πληθωρισμό και ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ αντιμετωπίζει μια «τεράστια» πρόκληση να βρει τρόπους να μειώσει την ανάπτυξη των τιμών χωρίς να βλάψει την οικονομία, καθώς προετοιμάζεται να απευθυνθεί στην παγκόσμια κεντρική τραπεζική κοινότητα, δήλωσε ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz SE.

«Η Fed έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που εξετάζει δύο προκλήσεις: να ξαναβάλει το τζίνι του πληθωρισμού στο μπουκάλι και να μη δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στην οικονομική ανάπτυξη και την ανισότητα», είπε μιλώντας στο Bloomberg.

Εν αναμονή της έναρξης του οικονομικού συμποσίου Jackson Hole, ο πρόεδρος της Federal Reserve είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Παρασκευή.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος επειδή η Fed κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. «Η Fed πρέπει να επικεντρωθεί στον πληθωρισμό και πρέπει να το κάνει με πιο αφοσιωμένο τρόπο από ό,τι το έκανε μέχρι τώρα».

One of the challenges facing #Fed Chair #Powell at #JacksonHole is the long list of issues he should cover — past, present and future: from explaining why his last speech there was so off the mark to assessing current monetary policy and paving a path for a new policy framework.