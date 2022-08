Χάος στη Βαγδάτη μετά την παραίτηση του σιίτη Μοκτάντα Σαντρ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη, αφού η απόφαση του πανίσχυρου σιίτη ιερωμένου Μοκτάντα αλ Σαντρ να αποχωρήσει από την πολιτική προκάλεσε χάος και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών του και των αντιπάλων του, που στηρίζονται από το Ιράν.

Νεαροί, πιστοί στον Σαντρ, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του ηγέτη τους, συγκρούστηκαν με υποστηρικτές ομάδων που στηρίζονται από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές εκτόξευαν πέτρες οι μεν στους δε έξω από την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φρουρούμενη περιοχή όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία και πρεσβείες.

Πυρά ακούγονταν σε όλη την κεντρική Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους. Τουλάχιστον κάποια από τα πυρά φαίνεται ότι προέρχονταν από όπλα που έριχναν στον αέρα, ωστόσο η πηγή όλων των πυροβολισμών δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία και εργαζόμενους στον ιατρικό τομέα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν.

Ο στρατός του Ιράκ διέταξε απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 15.30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) για τη Βαγδάτη και από τις 19.000 για όλο το Ιράκ και κάλεσε τους διαδηλωτές να φύγουν από την Πράσινη Ζώνη.

#Baghdad #Iraq🇮🇶- Dozens of demonstrators who have breached onto the grounds of the Republican Palace within the Green Zone have accessed the Presidential Complex's swimming pool next to the northeast stone cabana/pool house side pic.twitter.com/sfMwUDZwzp