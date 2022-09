Edit Tweet: Νέα επιλογή με 5 δολάρια τον μήνα

Το Twitter λανσάρει για πρώτη φορά ένα «κουμπί επεξεργασίας» (Edit Tweet), μετά από χρόνια συζητήσεων τόσο εντός της εταιρείας όσο και εκτός, σχετικά με το εάν μια τέτοια δυνατότητα θα ήταν καλή ιδέα για ένα μέσο όπου, ως γνωστόν, οι αναρτήσεις του γίνονται εύκολα viral.

Η δυνατότητα επεξεργασίας θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε χρήστες που πληρώνουν 4,99 δολάρια μηνιαία συνδρομή στο Twitter Blue, μεταδίδει το Bloomberg. Το Edit Tweet θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αλλαγές στο tweet τους έως και 30 λεπτά μετά την αρχική δημοσίευσή του. Τα tweets που θα δέχονται επεξεργασία θα φέρουν ειδική ετικέτα που, αν την κλικάρει κάποιος, θα μπορεί να δει τις προηγούμενες εκδοχές της ανάρτησης.

Η εταιρεία δοκιμάζει το νέο «κουμπί» σε μικρή ομάδα χρηστών, ελπίζοντας να επιλυθούν γρήγορα τα πιθανά προβλήματα, έγραψε η εταιρεία. Τις επόμενες εβδομάδες, το Edit Tweet θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες του Twitter Blue.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay