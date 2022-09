Βόμβα από Gazprom: Σταμάτησε εντελώς η ροή στον Nord Stream

Η Ρωσία ακύρωσε την προγραμματισμένη για το Σάββατο επανέναρξη των ροών φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, μιας από τις κύριες οδούς τροφοδοσίας προς την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι ανακάλυψε βλάβη κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, γεγονός που βαθαίνει τις δυσκολίες της Ευρώπης στην εξασφάλιση καυσίμων για το χειμώνα.

Ο Nord Stream 1, το οποίο περνά κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα για να τροφοδοτεί τη Γερμανία και άλλες χώρες, επρόκειτο να επαναλειτουργήσει μετά από τριήμερη διακοπή για συντήρηση. Ωστόσο, η Gazprom, η κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία που έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των παραδόσεων αφού διαπίστωσε διαρροή λαδιού που σήμαινε ότι η τελευταία τουρμπίνα του αγωγού δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Η Μόσχα «δείχνει» τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ως την αιτία για την παρεμπόδιση των συνηθισμένων εργασιών συντήρησης του Nord Stream 1. Οι Βρυξέλλες λένε ότι αυτό είναι πρόσχημα και η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως οικονομικό όπλο για αντίποινα.

Η επικεφαλής της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι το μπλοκ θα πρέπει να επιβάλει ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό φυσικό αέριο για να αποτρέψει τις προσπάθειες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να χειραγωγήσει την αγορά. «Βλέπουμε ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν λειτουργεί πια γιατί έχει διαταραχθεί μαζικά λόγω των χειρισμών του Πούτιν», είπε η Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να προταθεί ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου στις προμήθειες των ρωσικών αγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ απάντησε ότι η Μόσχα θα διακόψει τις προμήθειες στην Ευρώπη εάν οι Βρυξέλλες επιβάλουν ένα τέτοιο ανώτατο όριο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα την Παρασκευή ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες διακοπές στις παραδόσεις μέσω του Nord Stream 1. "Δεν φταίει η Gazprom που λείπουν οι πόροι. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος βρίσκεται σε κίνδυνο", είπε όταν ρωτήθηκε εάν αναμένονται περισσότερες διακοπές λειτουργίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Alexei Miller, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυρώσεις σημαίνουν ότι η Siemens Energy που παρέχει εξοπλισμό δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τακτική συντήρηση. Η Siemens Energy, η οποία συνήθως εξυπηρετεί τους στρόβιλους Nord Stream 1, δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται σε εργασίες συντήρησης που διεξάγονται τώρα από την Gazprom. Είπε επίσης ότι ήταν έτοιμη να βοηθήσει εάν χρειαστεί και ότι η συντήρηση εξαιρείται από τις κυρώσεις.

Gazprom even publishes a photo of the claimed oil leak ... pic.twitter.com/cZ91QWApwi