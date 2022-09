Συρρίκνωση για τη γερμανική οικονομία το 2023 προβλέπει το Ifo

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί την επόμενη χρονιά, λόγω του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους που τροφοδοτείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η κύρια αιτία της προβλεπόμενης πτώσης της παραγωγής είναι η αναμενόμενη «μείωση των ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών» που προκαλείται από τους προμηθευτές ενέργειας, που «προσαρμόζουν σημαντικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου υπό το πρίσμα του υψηλού κόστους προμηθειών, ειδικά στις αρχές του 2023», είπε ο Ifo.

Το ινστιτούτο αναθεώρησε χαμηλότερα την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας το 2023 από 3,7% σε -0,3%, ενώ αύξησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, στο ρεκόρ του 9,3%.

