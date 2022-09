Βασίλισσα Ελισάβετ: Η ουρά για το προσκύνημα ξεπερνάει τα 3 χλμ.

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν τη βασίλισσα Ελισάβετ, σε λαϊκό προσκύνημα στο Westminster, όπου μεταφέρθηκε από το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Για να αποτίσουν φόρο τιμής και να προσκυνήσουν, στέκονται σε ουρά που εκτείνεται πάνω από 3 χιλιόμετρα, όπως μεταδίδει το BBC.

Η ουρά εκτείνεται από το Westminster Hall κατά μήκος της νότιας όχθης του ποταμού Τάμεση σχεδόν μέχρι τη γέφυρα Blackfriars, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις Γέφυρες Waterloo και Millennium.

Aerial footage show thousands of mourners taking their places in queues outside the Palace of Westminster for an opportunity to see the coffin of Queen Elizabeth lying in state https://t.co/JsTsJakirR pic.twitter.com/jBcKiEN2Ak