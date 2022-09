Κηδεία Ελισάβετ: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξένων ηγετών τις τελευταίες δεκαετίες

Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ξένων ηγετών και αξιωματούχων στο Λονδίνο των τελευταίων δεκαετιών θα φιλοξενήσει η κυβέρνηση της Λιζ Τρας στη βρετανική πρωτεύουσα για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β' σήμερα, την οποία μεταδίδουν live πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC.

U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden paid their respects at Queen Elizabeth's lying-in-state in London’s Westminster Hall https://t.co/eXjzBBGzPd pic.twitter.com/H48DgWkXqJ — Reuters (@Reuters) September 18, 2022

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, μεταξύ αυτών που πρόκειται να παρευρεθούν είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Ζιλ Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ινδίας Ντρουπάντι Μουρμού.

Today Jill and I signed the Official Condolence Book for Her Majesty Queen Elizabeth II.



We first met the Queen in 1982, and will always remember her kindness and hospitality. Her legacy will loom large in the pages of British history, and in the story of our world. pic.twitter.com/6aZzUAMDAU — President Biden (@POTUS) September 18, 2022

Η Τζασίντα Άρντερν, πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, πρόεδρος της Γερμανίας, θα είναι εκεί επίσης.

Η λειτουργία, η οποία θα ολοκληρώσει το 10ήμερο εθνικό πένθος, θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στην καρδιά της πρωτεύουσας και θα παρευρεθούν περίπου 2.000 άτομα.

Η παρουσία αρχηγών κρατών, εκπροσώπων κυβερνήσεων, ξένων βασιλικών οικογενειών θέτει τεράστια οργανωτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας. Η αστυνομία έχει σχεδιάσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αυστηρότερα από εκείνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο. Πρόκειται για την πρώτη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

The UK observes a national minute's silence in honour of the late Queen Elizabeth IIhttps://t.co/NwDBTrtgiC pic.twitter.com/y7rwze4gaZ — BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2022

Σχεδόν 200 άτομα που ήταν στα φετινά γενέθλια της Βασίλισσας έχουν επίσης προσκληθεί, συμπεριλαμβανομένων εθελοντών της κοινότητας και εκείνων που έκαναν εξαιρετική συνεισφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, μαζί με άλλους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αν και δεν θα πραγματοποιηθούν επίσημες διμερείς συναντήσεις λόγω της περιόδου εθνικού πένθους, η Βρετανίδα πρωθυπουργός αναμένεται να έχει αρκετές συναντήσεις.

Από τις βασιλικές οικογένειες παγκοσμίως που θα παρευρεθούν, περιλαμβάνονται επίσης ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο της Ιαπωνίας, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο βασιλιάς Φελίπε VI και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φιλίπ και η βασίλισσα Ματίλντ του Βελγίου και ο βασιλιάς Χάραλντ Ε' και η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας.

Κανένας εκπρόσωπος από τη Συρία, τη Βενεζουέλα ή το Αφγανιστάν δεν κλήθηκε να παραστεί, ενώ η Βόρεια Κορέα και η Νικαράγουα έχουν προσκληθεί μόνο σε επίπεδο πρεσβευτών.

Λόγω της ρωσικής εισβολής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αναμένεται, αλλά η πρώτη κυρία Ολένα Ζελένσκα πρόκειται να παρευρεθεί.

⚡️ Ukraine's First Lady visits Westminster Hall, where Queen lying in state.



Prior to Elizabeth II's funeral on Sept. 19, First Lady Olena Zelenska paid her respects to the Queen and met with Princess of Wales Kate Middleton in Buckingham Palace. pic.twitter.com/LlisA8IT8e — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 18, 2022

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

Στις 8:30 το πρωί ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε την Τετάρτη το βράδυ.

10:00 - Ανοίγουν οι πόρτες του Αβαείου του Γουέστμινστερ για τους ηγέτες κρατών και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους

12:35 - Το φέρετρο θα μεταφερθεί στην έξοδο του Βρετανικού Κοινοβουλίου για να τοποθετηθεί πάνω στον κιλλίβαντα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα το συνοδεύουν 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού.

12:44 - Θα ξεκινήσει η πομπή από το Βρετανικό Κοινοβούλιο προς το αβαείο του Γουέστμινστερ.

12:52 - Η πομπή θα φτάσει στο Αβαείου του Γουέστμινστερ.

13:00 - Ξεκινάει η λεγόμενη πολιτική λειτουργία παρουσία 2.000 καλεσμένων. Μεταξύ αυτών αρχηγοί κρατών και βασιλείς από όλο το κόσμο.

14:00 - Ολοκληρώνεται το τελετουργικό στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και το φέρετρο τοποθετείται ξανά στον κιλλίβαντα. Θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

14:15 - Ξεκινάει νέα πομπή με προορισμό την αψίδα του Ουέλινγκτον. (Βρίσκεται δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ). Η πομπή θα περάσει μπροστά από το παλάτι και θα κάνει μια στάση.

15:00 - Η πομπή φτάνει στην αψίδα. Το φέρετρο μπαίνει στη νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ. ( Οδικό ταξίδι διάρκειας 2 ωρών. Πλήθος κόσμου αναμένεται να βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου).

17:06 - Η νεκροφόρα φτάνει σε καθορισμένο σημείο. Σχηματίζεται ξανά πομπή.

17: 10 - Η πομπή για το κάστρο του Ουίνδσορ ξεκινά.

17:40 - Ο Βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπαίνουν στην πομπή.

17:53 - Η πομπή φτάνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ και το φέρετρο τοποθετείται σε βάθρο.

18:00 - Ξεκινά η νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκειά της. Μόλις ολοκληρωθεί, το βάθρο θα υποχωρήσει στη βασιλική κρύπτη. (Οπως έγινε και στην κηδεία του Φιλίππου). Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποχωρήσουν όπως και οι κάμερες.

21:30 - Θα γίνει ο ενταφιασμός χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φίλιππου που περιμένει στην κρύπτη.

"She was a unifier"

"She will be greatly missed"

"It's such a shame she couldn't see the love for her"



People pay tribute to Queen Elizabeth II in central London.



Pay your tribute here: https://t.co/ibg8kgI6Ux pic.twitter.com/0TgMSaS8fQ — Sky News (@SkyNews) September 18, 2022

ΠΗΓΗ: Financial Times, ΑΠΕ, BBC