Η Ρωσία απελευθέρωσε υπερασπιστές της Μαριούπολης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την ανταλλαγή 215 στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών που ηγήθηκαν στην υπεράσπιση της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, μάχη που αποτελεί για το Κίεβο σύμβολο της αντίστασης στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

«Επιτύχαμε την απελευθέρωση 215 προσώπων», τη μεγαλύτερη από την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αντρίι Γιέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, εξασφάλισε την απελευθέρωση 55 κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Βίκτορ Μεντβεντσούκ, Ουκρανού πρώην βουλευτή που θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κι αντιμετώπιζε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, διευκρίνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του.

Στο πλαίσιο αυτής της «επιχείρησης που προετοιμαζόταν για καιρό», πέντε αξιωματικοί, ανάμεσά τους οι επικεφαλής της άμυνας στην Αζοφστάλ, μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, ανέφερε ακόμη ο κ. Ζελένσκι.

Θα παραμείνουν στη χώρα αυτή «με απόλυτη ασφάλεια και σε άνετες συνθήκες» ως «το τέλος του πολέμου», δυνάμει συμφωνίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διευκρίνισε ακόμη ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Δέκα αλλοδαποί αιχμάλωτοι πολέμου -ανάμεσά τους πέντε Βρετανοί και δύο Αμερικανοί- που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς νωρίτερα χθες στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουκρανία, αποτελούσαν μέρος της συμφωνίας, πάντα σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι.

We returned 215 people from Russian captivity: 188 defenders of #Azovstal and Mariupol. 108 Azov warriors, national guards, marines, border guards, policemen, territorial defense, Security Service employees. They’re safe now. We remember and try to save everyone. 1/3

The day the whole Ukraine was waiting for. The day which brought back happiness to 215 families of our Heroes. The thoughts and joy of millions of Ukrainians are with them today. We are grateful. Grateful for the feat, for indomitability, for Ukraine!🇺🇦 pic.twitter.com/zaLJTUNPyW